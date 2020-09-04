Коронавирус. Власти Ивано-Франковска подали иск к Кабмину из-за красной зоны карантина

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив анонсировал открытие школ и детских садов с 14 сентября

Иск к Кабинету министров из-за отнесение Ивано-Франковска к красной карантинной зоне подали в Окружной административный суд Киева власти города. Об этом сообщил в Facebook мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

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По его словам, иск подан, поскольку правительство не пересмотрело решение о красной карантинной зоне для города.

Марцинкив утверждает, что к иску присоединились не только города Ивано-Франковской области, но и Тернополь, который войдет в красную зону с понедельника.

Также Марцинкив заявил, что в понедельник городская комиссия по чрезвычайным ситуациям примет решение открыть детские сады и школы с 14 сентября, поскольку этого требуют депутаты горсовета. По его словам, в Ивано-Франковске учтут опыт Черновцов и Тернополя, где школы и садики работают, несмотря на красную зону.

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Денис Юдин

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