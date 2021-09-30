Ковид-реанимация больницы Мечникова в Днепре переполнена непривитыми – главврач

Реанимация больницы Мечникова в Днепре переполнена больными коронавирусом, непривитые составляют большую часть пациентов. Об этом сообщил главврач больницы Сергей Рыженко во время брифинга.

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"Ковид-реанимация Мечникова на сегодняшний день заполнена", – сообщил Рыженко.

По его словам, все больные – это люди, которые не получили вакцину.

В последнее время, как рассказывает главврач, из 15 тяжело заболевших удалось спасти всех. Пациентов доставляют со всей области.

Рыженко отмечает, что инкубационный период стал меньше, 4-5 дней, раньше было 8-10. Клиническая картина та же: пневмония и различные осложнения.

По состоянию на 30 сентября в Украине вакцинировали от коронавируса хотя бы одной дозой более 7 млн человек, две дозы получили 5,6 млн.

В Мукачево вакцинированные жители города смогут поучаствовать в розыгрыше иномарки и других ценных призов – таким образом местные власти мотивируют жителей вакцинироваться.

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Виктория Найдёнова

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