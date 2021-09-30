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Коронавирус. В Украине хотя бы одной дозой привили 7 млн человек – статистика по вакцинам

Цей матеріал також доступний українською
30.09.2021, 09:32
Коронавирус. В Украине хотя бы одной дозой привили 7 млн человек – статистика по вакцинам - Фото
Вакцина от коронавируса Comirnaty, Pfizer - BioNTech (фото - ЕРА)

В Украине вакцинировали от коронавируса хотя бы одной дозой более 7 млн человек, две дозы получили 5,6 млн. Чаще всего от COVID-19 прививали вакцинами Comirnaty (Pfizer/BioNTech) и CoronaVac (Sinovac), передает пресс-служба Минздрава.

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С начала кампании по иммунизации в Украине хотя бы одну дозу вакцины получили 7 000 0533 человека, две – 5 617 457. Использовались такие вакцины:

Comirnaty (Pfizer/BioNTech) – 2 648 459 вакцинированных;

CoronaVac (Sinovac) – 1 953 305;

Spikevax (Moderna) – 1 102 042;

AstraZeneca/Oxford – 788 862;

Covishield (AstraZeneca/Oxford, произведена Serum Institute в Индии) – 487 187;

Janssen (Johnson and Johnson) – 20 680.

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За сутки в Украине вакцинировали 126 003 человека. Первой дозой – 73 816, второй – 52 187. Разбивка по вакцинам:

Comirnaty (Pfizer/BioNTech) – 69 429 вакцинированных;

CoronaVac (Sinovac) – 35 732;

AstraZeneca/Oxford – 20 842.

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Марк Сировой
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вакцинация вакцина коронавирус COVID-19 Pfizer CoronaVac
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