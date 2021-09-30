Коронавирус. В Украине под 12 000 новых заболевших – статистика по Киеву и областям

За сутки 29 сентября в Украине зафиксировали 11 757 заболевших COVID-19 (днем ранее – 9666), больше всего новых пациентов с коронавирусом – в Харьковской (1087), Львовской (927), Днепропетровской (926), Одесской (752) и Донецкой (739) областях. В Киеве – 563 новых инфицированных, передает пресс-служба Минздрава.

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Вчера в Украине умерли 194 больных COVID-19 (днем ранее – 217). Выздоровели 3839 человек (3281), были госпитализированы – 2556 (2855).

За сутки по всей стране сделали 93 356 тестов на коронавирус (92 829): методом ПЦР – 46 604 (42 132), ИФА – 10 626 (10 973), экспресс-тестов – 36 126 (39 724).

На утро 30 сентября в Украине выявили 2 423 379 заболевших COVID-19: умерли 56 274 пациента, выздоровели – 2 255 191.

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Заболеваемость коронавирусом в Киеве и областях:

Киев – 563 заболевших COVID-19 за сутки (днем ранее – 583);

Винницкая область – 208 (200);

Волынская – 276 (214);

Днепропетровская – 926 (787);

Донецк – 739 (699);

Житомирская – 560 (253);

Закарпатская – 97 (95);

Запорожская – 632 (592);

Ивано-Франковская – 368 (234);

Киевская – 291 (325);

Кировоградская – 79 (51);

Луганская – 387 (525);

Львовская – 927 (458);

Николаевская – 227 (222);

Одесская – 752 (662);

Полтавская – 240 (231);

Ровенская – 422 (405);

Сумская – 455 (368);

Тернопольская – 434 (201);

Харьковская – 1087 (976);

Херсонская – 429 (349);

Хмельницкая – 483 (447);

Черкасская – 283 (297);

Черновицкая – 455 (421);

Черниговская – 437 (71).

Нет данных с временно оккупированного Крыма и части Донбасса.

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Марк Сировой

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