Коронавирус. В Украине под 12 000 новых заболевших – статистика по Киеву и областям
За сутки 29 сентября в Украине зафиксировали 11 757 заболевших COVID-19 (днем ранее – 9666), больше всего новых пациентов с коронавирусом – в Харьковской (1087), Львовской (927), Днепропетровской (926), Одесской (752) и Донецкой (739) областях. В Киеве – 563 новых инфицированных, передает пресс-служба Минздрава.
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Вчера в Украине умерли 194 больных COVID-19 (днем ранее – 217). Выздоровели 3839 человек (3281), были госпитализированы – 2556 (2855).
За сутки по всей стране сделали 93 356 тестов на коронавирус (92 829): методом ПЦР – 46 604 (42 132), ИФА – 10 626 (10 973), экспресс-тестов – 36 126 (39 724).
На утро 30 сентября в Украине выявили 2 423 379 заболевших COVID-19: умерли 56 274 пациента, выздоровели – 2 255 191.
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Заболеваемость коронавирусом в Киеве и областях:
Киев – 563 заболевших COVID-19 за сутки (днем ранее – 583);
Винницкая область – 208 (200);
Волынская – 276 (214);
Днепропетровская – 926 (787);
Донецк – 739 (699);
Житомирская – 560 (253);
Закарпатская – 97 (95);
Запорожская – 632 (592);
Ивано-Франковская – 368 (234);
Киевская – 291 (325);
Кировоградская – 79 (51);
Луганская – 387 (525);
Львовская – 927 (458);
Николаевская – 227 (222);
Одесская – 752 (662);
Полтавская – 240 (231);
Ровенская – 422 (405);
Сумская – 455 (368);
Тернопольская – 434 (201);
Харьковская – 1087 (976);
Херсонская – 429 (349);
Хмельницкая – 483 (447);
Черкасская – 283 (297);
Черновицкая – 455 (421);
Черниговская – 437 (71).
Нет данных с временно оккупированного Крыма и части Донбасса.
- Сейчас в Украине действует карантин желтой зоны. Ограничения не касаются вакцинированных от коронавируса хотя бы одной дозой и тех, кто переболел COVID-19 или недавно сделал тест.
- Более 50% украинцев не планируют вакцинироваться от COVID-19. Минздрав хочет обязать прививаться учителей и чиновников.
- Минздрав прогнозирует пик эпидемии на ноябрь, но не исключает, что он может растянуться с октября по ноябрь. В НАН ожидают по 18 000 заболевших COVID-19 ежедневно на пике новой волны коронавируса.
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