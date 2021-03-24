Красная зона. Что будет и что не будет работать в период локдауна во Львове
Мэр Львова Андрей Садовый рассказал, что будет открыто во время локдауна, а что придется временно закрыть. Об этом он написал в Facebook.
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По решению комиссии по чрезвычайным ситуациям,
разрешили работать:
- аптекам,
- зоомагазинам,
- цветочным и магазинам про продаже семян,
- магазинам по продаже средств связи,
- мастерским по ремонту одежды, обуви и электроприборов,
- салонам красоты, фитнес-центрам, спортивным залам и бассейнам – по предварительной индивидуальной записи.
запретили работать:
- непродовольственным рынкам,
- заведениям общепита, кроме онлайн-заказов и "на вынос",
- ТРЦ,
- развлекательным заведениям и ночным клубам,
- все массовые мероприятия.
Школы будут работать, но в дистанционном режиме. Транспорт тоже продолжит работу, но в усиленном карантинном режиме. Всех работников рекомендовано перевести на удаленный режим работы.
Решение будет действовать до выхода Львова из красной зоны.
- С 25 марта во Львовской области вводится красный уровень эпидопасности – такое решение приняла Госкомиссия ТЭБ и ЧС.
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