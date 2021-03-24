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Красная зона. Что будет и что не будет работать в период локдауна во Львове

24.03.2021, 11:22
Красная зона. Что будет и что не будет работать в период локдауна во Львове - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Мэр Львова Андрей Садовый рассказал, что будет открыто во время локдауна, а что придется временно закрыть. Об этом он написал в Facebook.

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По решению комиссии по чрезвычайным ситуациям,

разрешили работать:

- аптекам,

- зоомагазинам,

- цветочным и магазинам про продаже семян,

- магазинам по продаже средств связи,

- мастерским по ремонту одежды, обуви и электроприборов,

- салонам красоты, фитнес-центрам, спортивным залам и бассейнам – по предварительной индивидуальной записи.

запретили работать:

- непродовольственным рынкам,

- заведениям общепита, кроме онлайн-заказов и "на вынос",

- ТРЦ,

- развлекательным заведениям и ночным клубам,

- все массовые мероприятия.

Школы будут работать, но в дистанционном режиме. Транспорт тоже продолжит работу, но в усиленном карантинном режиме. Всех работников рекомендовано перевести на удаленный режим работы. 

Решение будет действовать до выхода Львова из красной зоны.

Читайте также: "Критически не хватает врачей и медперсонала". Мэр Львова Садовый попросил о помощи

Дарья Мостовая
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Львов андрей садовый ограничения карантин коронавирус красная зона
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