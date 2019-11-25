Кто стал замами главы Одесской облгосадминистрации: что известно

Максим Куцый (Фото: пресс-служба президента)

Предприниматель из Харькова Вячеслав Овечкин и киевский юрист Денис Ванаш стали заместителями главы Одесской облгосадминистрации Максима Куцого. Об этом сообщает сайт ОГА.

По информации Думской, Овечкин принимает участие в публичных мероприятиях в качестве первого заместителя.

Согласно декларации, Овечкин руководит торговой компанией Сонора-Харьков. В прошлом году он заработал 153 000 грн, еще 2 млн получил в качестве дохода от предпринимательской деятельности.

Наличными хранит $150 000 и €35 000. Первому вице-губернатору принадлежат две квартиры в Харькове, автомобиль Мерседес ML 350 2012 года.

Ванаш родился во Львове, окончил Киево-Могилянскую академию и Львовский национальный университет имени Ивана Франко. Основатель юридической компании Vanash Urban Lawyers и общественной организации "Сделаем вместе!", адвокат.

В 2018 году получил от предпринимательской деятельности доход в размере 805 000 грн, наличными хранит $30 000. Ванашу принадлежит часть квартиры во Львове. В Киеве жилье он арендует. Имеет автомобили BMW 320 GT 2013 года выпуска и Nissan Patrol 1993 года.