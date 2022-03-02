Куда звонить в Харькове о перемещении российских войск и бомбардировках – номера телефонов

Полиция опубликовала номера, по которым можно звонить в Харькове, чтобы рассказать о перемещениях российских войск или другую важную информацию.

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Правоохранители просят харьковчан сообщать в дежурную часть Нацпола о передвижении оккупационных войск, бомбардировках, гибели гражданских лиц, военнослужащих, полицейских и подобную информацию по таким номерам:

02.03.2022: +38(050) 170 25 65, +38(097) 429 74 99

03.03.2022: +38(066) 458 46 16, +38(066) 768 05 06, +38(067) 924 76 20

04.03.2022: +38(099) 011 58 00, +38(050) 042 08 99, +38(093)522 24 17

05.03.2022: +38(063) 067 54 10, +38(067) 709 20 46, +38(067) 709 20 46

Марк Сировой

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