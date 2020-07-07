Линия разграничения. В Станице Луганской разрушили знак Украина: фото
07.07.2020, 09:24
КПВВ Станица Луганская (Фото: пресс-служба ГПСУ)
Полиция задержала подозреваемого, им оказался 52-летний местный житель
Вчера, 6 июля, в 21:00 в Станице Луганской неизвестный разрушил знак "Украина", который находится возле автодороги с круговым движением и пункта пропуска. Об этом сообщила спикер областной полиции Татьяна Погукай.
По ее словам, полицейские, выехавшие на место происшествия, установили личность, которая может быть причастна к совершению правонарушения.
Фото: facebook.com/csomvd
Им оказался 52-летний местный житель, ранее судимый, не работающий, он объяснил полицейским свои неадекватные действия состоянием алкогольного опьянения.
Открыто уголовное производство по статье 296 Уголовного кодекса (хулиганство).
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