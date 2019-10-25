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Лисичанск снова без воды: закрыли школы и детсады

Лисичанск снова без воды: закрыли школы и детсады - Фото
Фото: flickr МИД Литвы
25.10.2019, 07:25

В городе закрыли детсады, школы и родильное отделение больницы

В Лисичанске 30 000 жителей снова остались без воды из-за порывов на сетях водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

"23 октября, после подачи электрической энергии на объекты ЛКСП Лисичанскводоканал и восстановления водоснабжения, произошли порывы труб систем водоснабжения диаметром 600 мм по улице Московская, диаметром 300 мм - Постышева, диаметром 600 мм  - Генерала Потапенко, диаметром 600 мм - Независимости", - отметил директор Лисичанскводоканал Сергей Лозиченко.

По его словам, в городе закрыты родильное отделение больницы, школы и детские сады.

"Нехватка питьевой и технической воды может привести к нарушению санитарных норм и эпидемиологической опасности",  - отметили в горсовете. 

Лозиченко подчеркнул, что в связи с невозможностью ведения финансово-хозяйственной деятельности из-за ареста счетов, у предприятия отсутствуют горюче-смазочные материалы и материалы для проведения работ по ликвидации аварии на системах водоснабжения.

  • 22 октября в Лисичанске объявили чрезвычайную ситуацию государственного уровня – часть города осталась без водоснабжения.
  • Позже стало известно, что к электропитанию подключили насосные станции Лисичанскводоканала, которые отключали из-за задолженности за потребленную электроэнергию.

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