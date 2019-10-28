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Луганская ОГА: Школа в Золотом находится на линии разграничения

Луганская ОГА: Школа в Золотом находится на линии разграничения - Фото
Золотое (фото - flickr МИД Литвы)
28.10.2019, 12:21

По данным Луганской облгосадминистрации, бомбоубежища и спортзала в школе №7 нет

В Золотом Луганской области школа № 7 находится  на линии разграничения. Документы опубликовал у себя в Facebook новый глава Луганской областной военно-гражданской администрации ОГА Сергей Гайдай.

"Расстояние школы от линии разграничения составляет 0 километров", - отмечается в документе департамента образования и науки Луганской ОГА.

В школе – 36 учеников, шесть классов, десять учителей.

Фото: facebook.com/Сергей Гайдай

Бомбоубежища и спортзала в школе нет, уроки физкультуры проходят на спортплощадке на улице, а на окнах установлена противоосколочная пленка.

  • 28 октября сообщалось, что появилось полное видео встречи президента Владимира Зеленского с противниками отвода войск ВСУ на участке в Золотом-4 в Луганской области.

Смотрите видео: Билецкий - Зеленскому: Ветераны останутся в Золотом

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Владимир Зеленский Золотое школа Луганская ОГА Сергей Гайдай
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