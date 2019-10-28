Луганская ОГА: Школа в Золотом находится на линии разграничения

Золотое (фото - flickr МИД Литвы)

В Золотом Луганской области школа № 7 находится на линии разграничения. Документы опубликовал у себя в Facebook новый глава Луганской областной военно-гражданской администрации ОГА Сергей Гайдай.

"Расстояние школы от линии разграничения составляет 0 километров", - отмечается в документе департамента образования и науки Луганской ОГА.



В школе – 36 учеников, шесть классов, десять учителей.

Фото: facebook.com/Сергей Гайдай

Бомбоубежища и спортзала в школе нет, уроки физкультуры проходят на спортплощадке на улице, а на окнах установлена противоосколочная пленка.

28 октября сообщалось, что п оявилось полное видео встречи президента Владимира Зеленского с противниками отвода войск ВСУ на участке в Золотом-4 в Луганской области.

Смотрите видео: Билецкий - Зеленскому: Ветераны останутся в Золотом