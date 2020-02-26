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Львов. Горсовет начал защищаться от коронавируса: фото

Львов. Горсовет начал защищаться от коронавируса: фото - Фото
Фото: facebook.com/igor.zinkevych
26.02.2020, 13:55

У входа в мэрию Львова установили стойки с антисептиком и информационными листовками

Во Львовском городском совете установили антисептики и развесили информационные плакаты о коронавирусе. Об этом у себя в Facebook сообщил депутат горсовета Игорь Зинкевич.

"При входе установлены две стойки с антисептиком и информационными листовками, как уберечь себя", - отметил депутат.

Фото: facebook.com/igor.zinkevych

Фото: facebook.com/igor.zinkevych

Фото: facebook.com/igor.zinkevych

Он считает, что такие устройства нужно установить в школах, медучреждениях и общественных местах.

Фото: facebook.com/igor.zinkevych

  • 26 февраля сообщалось, что Минздрав советует избегать контакта с людьми, у которых есть повышенная температура и кашель, правильно использовать маски, мыть руки с мылом, или дезинфицировать их. Рекомендуется избегать контактов с животными, а если он произошел, то хорошо вымыть руки. 

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Арина Толина
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