Львов. Горсовет начал защищаться от коронавируса: фото

Во Львовском городском совете установили антисептики и развесили информационные плакаты о коронавирусе. Об этом у себя в Facebook сообщил депутат горсовета Игорь Зинкевич.
"При входе установлены две стойки с антисептиком и информационными листовками, как уберечь себя", - отметил депутат.
Фото: facebook.com/igor.zinkevych
Фото: facebook.com/igor.zinkevych
Фото: facebook.com/igor.zinkevych
Он считает, что такие устройства нужно установить в школах, медучреждениях и общественных местах.
Фото: facebook.com/igor.zinkevych
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