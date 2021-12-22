Мэр Геническа объяснил негатив жителей к армии: Не понимают, когда летают вертолеты

Мэр Геническа Александр Тулупов прокомментировал результаты исследования о проблемах в городе, в котором жители высказали неодобрительное отношение к украинским военным из-за учений – их проводят в территориальной близости с оккупированным Крымом. Об этом он сказал в эфире программы на Радио Свобода.

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Речь идет об исследовании проблем теробщин Геническа Херсонской области и Старобельска Луганской области. Эксперты указали на необходимость работы над имиджем украинской армии в регионах. В частности, они отметили, что жители высказывали негатив к военным и полиции.

"Мы, руководство, очень нормально относимся к нашим ВСУ, которые находятся здесь. Но люди не очень понимают, когда летают вертолеты. Что это за вертолеты?" – отметил мэр.

По словам Тулупова, нужно извещать местные власти о начале учений для информирования населения. Он утверждает, что когда "не предупреждают, люди пугаются". Аналогичная реакция и у коммунальщиков, которые делают саночистку на берегах Азовского моря.

Мэр подчеркнул, что с большим сосредоточением войск связаны также инфраструктурные проблемы. В 2014 году, уточнил он, когда зашла военная техника на полуостров Чонгар, были разбиты дороги, которые не отремонтировали. Тулупов добавил, что у местной власти средств на ремонт нет, они надеются на помощь областной администрации или Офиса президента.

25 февраля 2021 года вторая постоянная группа НАТО по противоминной борьбе вышла в Черное море – это стало первым в этом году развертыванием войск альянса в регионе.

В начале марта группа НАТО по противоминной борьбе, а также корабли Славянск, "Геническ и Никополь Военно-морских сил Украины провели совместные учения в акватории Черного моря.

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Яна Катасонова

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