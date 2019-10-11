Мэр Львова предложил депутатам "генерировать идеи" в психбольнице

Андрей Садовый (Фото: пресс-служба ТИС)

Мэр Львова Андрей Садовый предложил депутатам Львовского облсовета провести заседание в областной психиатрической больнице. Об этом городской глава написал в Facebook в посте, посвященному благотворительному концерту, который проходил на территории медучреждения.

"Предлагаю депутатам Львовского областного совета провести выездное заседание во Львовской областной психиатрической больнице. Чтобы генерировать крутые и полезные идеи, необходимо понимать реальное состояние вещей", - объяснил свою инициативу Садовый.

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По словам мэра, больница должна быть местом "достоинства и уважения к человеку", однако сейчас, считает Садовый, "люди там не обеспечены самым необходим".

В облсовете идею городского главы пока не прокомментировали.

Ранее президент предложил Министерству экологии и природных ресурсов Владимир Зеленский предложил Министерству экологии и природных ресурсов переехать в Кривой Рог до момента решения экологических проблем города.

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