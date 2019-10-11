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Мэр Львова предложил депутатам "генерировать идеи" в психбольнице

Мэр Львова предложил депутатам "генерировать идеи" в психбольнице - Фото
Андрей Садовый (Фото: пресс-служба ТИС)
11.10.2019, 13:37

Андрей Садовый считает, что после заседания в психбольнице депутаты облсовета лучше поймут проблемы, с которыми сталкиваются врачи и пациенты

Мэр Львова Андрей Садовый предложил депутатам Львовского облсовета провести заседание в областной психиатрической больнице. Об этом городской глава написал в Facebook в посте, посвященному благотворительному концерту, который проходил на территории медучреждения.

"Предлагаю депутатам Львовского областного совета провести выездное заседание во Львовской областной психиатрической больнице. Чтобы генерировать крутые и полезные идеи, необходимо понимать реальное состояние вещей", - объяснил свою инициативу Садовый.

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По словам мэра, больница должна быть местом "достоинства и уважения к человеку", однако сейчас, считает Садовый, "люди там не обеспечены самым необходим".

В облсовете идею городского главы пока не прокомментировали.

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Львов депутат андрей садовый облсовет психбольница
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