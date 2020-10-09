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Мэра Филатова облили нашатырем: полиция в Днепре открыла два уголовных дела

09.10.2020, 14:19
Мэра Филатова облили нашатырем: полиция в Днепре открыла два уголовных дела - Фото
Борис Филатов (Фото: пресс-служба Днепровского горсовета)

В Днепре облили нашатырем мэра города Бориса Филатова, теперь полиция открыла два уголовных дела в связи с происшествием

Полицейские в Днепре открыли два уголовных дела в связи с инцидентом, который произошел 8 октября в Чечеловском районе города во время встречи одного из кандидатов в горсовет с избирателями. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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Речь идет о мэре Днепра Борисе Филатове. Вчера он сообщил в Facebook, что на встрече с избирателями в Чечеловском районе в него бросили нашатырь.

По данным полиции, четверо мужчин "старались сорвать мероприятия, при этом грубо нарушая общественный порядок". Подозреваемые также обратились в полицию с заявлением, что во время задержания им нанесли телесные повреждения. Дела открыты по статье о хулиганстве.

Также Филатов опубликовал фото задержанных в отдельном посте на Facebook.

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Владислав Сердюк
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