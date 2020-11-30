Мэром Черновцов избран предприниматель Роман Кличук

Во втором туре выборов мэра Черновцов победил кандидат партии Единственная альтернатива предприниматель Роман Кличук. Результаты объявила городская избирательная комиссия, сообщает Suspilne.

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За Кличука проголосовали 59,54% пришедших на выборы, за его соперника Виталия Михайлишина – 37,5%. Действующий мэр города Алексей Каспрук в первом туре занял только третье место и не смог продолжить борьбу.

По данным ЦИК, явка во втором туре в Черновцах составила 22,65%.

Партия Единственная альтернатива также получила на выборах 25 октября самую большую фракцию в горсовете Черновцов, 10 из 42 мандатов, или 23,81%.

Кличук более 20 лет занимается предпринимательством, владеет компанией "Рома", которая занимается торговлей алкоголем, продовольствием и табаком. Также владеет несколькими ресторанами в Черновцах. Был депутатом областного совета от Батькивщины, баллотировался в Раду по списку Самопомощи, входил в исполком Черновицкого горсовета.

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Денис Юдин

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