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Местные власти объявили второй день эвакуации из Сум: когда и как можно выехать

Цей матеріал також доступний українською
09.03.2022, 07:32
Местные власти объявили второй день эвакуации из Сум: когда и как можно выехать - Фото
Эвакуация з Сум (фото - Кирилл Тимошенко)

Руководитель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что действие гуманитарного коридора из Сум в Полтаву продлено сегодня с 9:00 до 21:00. Об этом он написал в Telegram.

По его словам, можно выезжать на собственном транспорте. Дополнительно примерно на 14:00 вернутся 22 автобуса из Полтавы на Сумы, которые вчера уехали в первой колонне гумкоридора. Они будут поданы для эвакуации беременных женщин, женщин с детьми, пожилых и людей с инвалидностью.

Местные власти дополнительно сообщат место выезда организованной первой колонны в сопровождении Красного Креста, добавил Живицкий.

Юрий Смирнов
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гуманитарный коридор эвакуация Сумы
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