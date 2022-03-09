Местные власти объявили второй день эвакуации из Сум: когда и как можно выехать

Руководитель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что действие гуманитарного коридора из Сум в Полтаву продлено сегодня с 9:00 до 21:00. Об этом он написал в Telegram.

По его словам, можно выезжать на собственном транспорте. Дополнительно примерно на 14:00 вернутся 22 автобуса из Полтавы на Сумы, которые вчера уехали в первой колонне гумкоридора. Они будут поданы для эвакуации беременных женщин, женщин с детьми, пожилых и людей с инвалидностью.

Местные власти дополнительно сообщат место выезда организованной первой колонны в сопровождении Красного Креста, добавил Живицкий.

8 марта поздно вечером из Сум в Полтаву прибыла первая эвакуационная колонна из 22 автобусов. Вторая колонна из 39 автобусов въехала в Полтавскую область. По желанию люди смогут остаться в Полтаве или продлить эвакуацию во Львов.

Юрий Смирнов

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