В Днепропетровской области из-за обесточивания продлевают каникулы. Запорожье уже со светом

Из-за отсутствия электроэнергии в Днепре больницы подключены к генераторам, каникулы в школах продлены до 9 января, а электротранспорт заменят

Отключение света в Запорожье (Фото: Liga.net)

В Днепропетровской области в ночь на 8 января из-за повреждения объекта критической инфраструктуры продолжаются проблемы с электроснабжением. Тем временем Запорожье уже со светом. Об этом сообщили в.и.о. председателя Днепропетровской областной военной администрации Владислав Гайваненко, мэр Днепра Дмитрий Филатов, начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

В Днепре все городские больницы полностью переведены на генераторы. Есть запасы воды, и лечебный процесс не останавливается.

Водоотведение в домах поддерживается альтернативными источниками питания. В городе действуют колонки с технической водой.

Из-за отключения электроснабжения в большинстве населенных пунктов области в учреждениях общего среднего образования продлили каникулы. Они продлятся до 9 января включительно.

Утром 8 января электротранспорт в Днепре максимально заменят автобусы. Для этого город увеличит количество их подвижного состава на маршрутах.

В Укрзалізниці отметили, что в Днепропетровской и Запорожской областях все поезда переходят на резервную теплотягу. Средства сигнализации и связи работают от резервного питания.

Вокзалы также запитаны от генераторов. С контролируемыми задержками под резервными тепловозами отправляются поезда:

→ 734 Киев – Днепр;

→ 37 Запорожье – Киев;

→ 119 Днепр – Холм;

→ 79 Днепр – Львов.

Планируется налаживание движение поездов Dnipro City Express под теплотягой.

По информации Федорова, по состоянию на утро все котельные обеспечены электропитанием и работают в штатном режиме. Завершено переподключение с генераторов на центральные электросети.

В то же время подача тепла в жилища еще продолжается.