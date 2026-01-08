В Днепропетровской области из-за обесточивания продлевают каникулы. Запорожье уже со светом
В Днепропетровской области в ночь на 8 января из-за повреждения объекта критической инфраструктуры продолжаются проблемы с электроснабжением. Тем временем Запорожье уже со светом. Об этом сообщили в.и.о. председателя Днепропетровской областной военной администрации Владислав Гайваненко, мэр Днепра Дмитрий Филатов, начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.
В Днепре все городские больницы полностью переведены на генераторы. Есть запасы воды, и лечебный процесс не останавливается.
Водоотведение в домах поддерживается альтернативными источниками питания. В городе действуют колонки с технической водой.
Из-за отключения электроснабжения в большинстве населенных пунктов области в учреждениях общего среднего образования продлили каникулы. Они продлятся до 9 января включительно.
Утром 8 января электротранспорт в Днепре максимально заменят автобусы. Для этого город увеличит количество их подвижного состава на маршрутах.
В Укрзалізниці отметили, что в Днепропетровской и Запорожской областях все поезда переходят на резервную теплотягу. Средства сигнализации и связи работают от резервного питания.
Вокзалы также запитаны от генераторов. С контролируемыми задержками под резервными тепловозами отправляются поезда:
→ 734 Киев – Днепр;
→ 37 Запорожье – Киев;
→ 119 Днепр – Холм;
→ 79 Днепр – Львов.
Планируется налаживание движение поездов Dnipro City Express под теплотягой.
По информации Федорова, по состоянию на утро все котельные обеспечены электропитанием и работают в штатном режиме. Завершено переподключение с генераторов на центральные электросети.
В то же время подача тепла в жилища еще продолжается.
- Вечером 7 января из-за атак РФ в Днепре, Кривом Роге и Запорожье власти сообщила о проблемах с электроснабжением в Днепропетровской и Запорожской области.
