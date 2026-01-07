В Днепре, Кривом Роге и Запорожье отключения света – видео, фото

В Днепропетровской области и в Запорожье возникли перебои с электричеством и водоснабжением

Вечером 7 января на фоне российских атак в Днепре, Кривом Роге и Запорожье власти и медиа сообщают о проблемах с электроснабжением.

Журналистка LIGA.net рассказала, что в Запорожье по меньшей мере шесть районов остались без света, и в некоторых нет воды. Сейчас город выглядит так:

Общественное написало, что во многих районах Днепра исчезло электроснабжение, кроме этого местами нет водоснабжения. По данным журналистов, электричества нет и в некоторых городах области, в частности Павлограде и Синельниково.

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук отметил, что пока "нет никаких прогнозов" относительно восстановления электричества.

"Если у вас дома сейчас есть вода – сделайте запас. Особенно Павлоградский и Синельниковский районы, поскольку предприятие [водопроводно-канализационного хозяйства] "Днепр-Западный Донбасс" также обесточено. Напоминаю, что карту Пунктов несокрушимости можно найти в Дії", – отметил чиновник.

Впоследствии энергохолдинг ДТЭК сообщил об аварийных отключениях света в Днепропетровской области из-за российской атаки: «Как только закончится воздушная тревога и это будет безопасно, энергетики начнут восстановительные работы, чтобы как можно быстрее вернуть свет».

Ранее вечером, после сообщения о дроновую атаку РФ, глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул написал, что в городе возможны серьезные аварийные отключения электроэнергии.

"На всякий случай наберите воды и зарядите гаджеты, пожалуйста. Все что можно удержать на генераторах – будем держать. В городе работают все пункты несокрушимости", – отметил он.