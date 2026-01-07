Російські атаки майже повністю знеструмили Дніпропетровську та Запорізьку області – відео, фото

У двох областях України виникли перебої з електрикою та водопостачанням

Ілюстративне фото: Depositphotos

Ввечері 7 січня через атаки РФ у Дніпрі, Кривому Розі та Запоріжжі влада та медіа повідомляли про проблеми з електропостачанням. Згодом Міністерство енергетики написало про майже повне знеструмлення двох регіонів.

Журналістка LIGA.net розповіла, що у Запоріжжі щонайменше шість районів залишились без світла і в деяких нема води. Наразі місто виглядає так:

"Через ворожу атаку по Україні, в тому числі і у Запорізькій області, діють обмеження електропостачання. Фахівці "Запоріжжяобленерго" працюють над відновленням і стабілізацією системи", – розповів керівник обладміністрації Іван Федоров.

За його словами, водопостачання та лікарні переведені на роботу від генераторів – критична інфраструктура працює.

Згодом, о 23:01, чиновник повідомив, що водопостачання для запоріжців буде відновлено орієнтовно впродовж години.

Суспільне написало, що у багатьох районах Дніпра зникло електропостачання, окрім цього, подекуди немає водопостачання. За даними журналістів, електрики немає і в деяких містах області, зокрема Павлограді та Синельниковому.

Очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук зазначив, що поки що "немає жодних прогнозів" стосовно відновлення електрики.

"Якщо у вас вдома наразі є вода – зробіть запас. Особливо Павлоградський та Синельниківський райони, оскільки підприємство [водопровідно-каналізаційного господарства] "Дніпро-Західний Донбас" також знеструмлено. Нагадую, що мапу Пунктів незламності можна знайти в Дії", – розповів посадовець.

Згодом енергохолдинг ДТЕК повідомив про аварійні відключення світла на Дніпропетровщині через російську атаку: "Щойно завершиться повітряна тривога й це буде безпечно, енергетики розпочнуть відновлювальні роботи, щоб якнайшвидше повернути світло".

Раніше ввечері, після повідомлення про дронову атаку РФ, глава Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул написав, що у місті можливі серйозні аварійні вимкнення електроенергії.

"На всяк випадок наберіть води і зарядіть гаджети, будь ласка. Все що можна утримати на генераторах – будемо тримати. У місті працюють всі пункти незламності", – зазначив він.

До цього, вдень, окупанти масовано атакували Кривий Ріг, через що постраждали люди й були пошкодження.

ОНОВЛЕНО о 23:22. "Сьогодні увечері російські війська завдали чергового удару по енергетичній інфраструктурі України. Внаслідок атаки майже повністю знеструмлені Дніпропетровська і Запорізька області", – написало Міненерго.

За його даними, критична інфраструктура працює від резервного живлення.

Влада обіцяє провести огляд пошкоджень, оцінку наслідків та відновлювальні роботи одразу, як тільки це дозволить безпекова ситуація.

ОНОВЛЕНО о 23:52. "Дуже складна ситуація в Інгулецькому та частині Металургійного района. Енергетики працюють, але коли буде відновлена подача електроенергії – на зараз незрозуміло", – написав глава Ради оборони Кривого Рогу.