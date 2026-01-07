Російські атаки майже повністю знеструмили Дніпропетровську та Запорізьку області – відео, фото
Ввечері 7 січня через атаки РФ у Дніпрі, Кривому Розі та Запоріжжі влада та медіа повідомляли про проблеми з електропостачанням. Згодом Міністерство енергетики написало про майже повне знеструмлення двох регіонів.
Журналістка LIGA.net розповіла, що у Запоріжжі щонайменше шість районів залишились без світла і в деяких нема води. Наразі місто виглядає так:
"Через ворожу атаку по Україні, в тому числі і у Запорізькій області, діють обмеження електропостачання. Фахівці "Запоріжжяобленерго" працюють над відновленням і стабілізацією системи", – розповів керівник обладміністрації Іван Федоров.
За його словами, водопостачання та лікарні переведені на роботу від генераторів – критична інфраструктура працює.
Згодом, о 23:01, чиновник повідомив, що водопостачання для запоріжців буде відновлено орієнтовно впродовж години.
Суспільне написало, що у багатьох районах Дніпра зникло електропостачання, окрім цього, подекуди немає водопостачання. За даними журналістів, електрики немає і в деяких містах області, зокрема Павлограді та Синельниковому.
Очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук зазначив, що поки що "немає жодних прогнозів" стосовно відновлення електрики.
"Якщо у вас вдома наразі є вода – зробіть запас. Особливо Павлоградський та Синельниківський райони, оскільки підприємство [водопровідно-каналізаційного господарства] "Дніпро-Західний Донбас" також знеструмлено. Нагадую, що мапу Пунктів незламності можна знайти в Дії", – розповів посадовець.
Згодом енергохолдинг ДТЕК повідомив про аварійні відключення світла на Дніпропетровщині через російську атаку: "Щойно завершиться повітряна тривога й це буде безпечно, енергетики розпочнуть відновлювальні роботи, щоб якнайшвидше повернути світло".
Раніше ввечері, після повідомлення про дронову атаку РФ, глава Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул написав, що у місті можливі серйозні аварійні вимкнення електроенергії.
"На всяк випадок наберіть води і зарядіть гаджети, будь ласка. Все що можна утримати на генераторах – будемо тримати. У місті працюють всі пункти незламності", – зазначив він.
До цього, вдень, окупанти масовано атакували Кривий Ріг, через що постраждали люди й були пошкодження.
ОНОВЛЕНО о 23:22. "Сьогодні увечері російські війська завдали чергового удару по енергетичній інфраструктурі України. Внаслідок атаки майже повністю знеструмлені Дніпропетровська і Запорізька області", – написало Міненерго.
За його даними, критична інфраструктура працює від резервного живлення.
Влада обіцяє провести огляд пошкоджень, оцінку наслідків та відновлювальні роботи одразу, як тільки це дозволить безпекова ситуація.
ОНОВЛЕНО о 23:52. "Дуже складна ситуація в Інгулецькому та частині Металургійного района. Енергетики працюють, але коли буде відновлена подача електроенергії – на зараз незрозуміло", – написав глава Ради оборони Кривого Рогу.
- З 8 січня у всій Україні очікується погіршення погодних умов, через що можуть виникнути додаткові проблеми зі світлом й ускладнення з автомобільним рухом.
Тим часом у Львівській ОВА заявили, що тимчасові вимкнення електропостачання у частині лікарень та всьому комунальному електротранспорті Львова були законними. Водночас мер міста Садовий повідомив, що звернувся до правоохоронців із цього приводу. Детальніше про ситуацію читайте в тексті LIGA.net.
