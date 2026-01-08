На Дніпропетровщині через знеструмлення подовжують канікули. Запоріжжя вже зі світлом

Через відсутність електроенергії в Дніпрі лікарні під'єднано до генераторів, канікули в школах продовжено до 9 січня, а електротранспорт замінять на автобуси

Відключення світла в Запоріжжі (Фото: Liga.net)

У Дніпропетровській області в ніч на 8 січня через пошкодження об'єкта критичної інфраструктури тривають проблеми з електропостачанням. Тим часом Запоріжжя вже зі світлом. Про це повідомили т.в.о. голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко, мер Дніпра Дмитро Філатов, начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

У Дніпрі всі міські лікарні повністю переведено на генератори. Є запаси води, й лікувальний процес не зупиняється.

Водовідведення в будинках підтримується альтернативними джерелами живлення. В місті діють колонки з технічною водою.

Через відключення електропостачання у більшості населених пунктів області у закладах загальної середньої освіти подовжили канікули. Вони триватимуть до 9 січня включно.

Зранку 8 січня електротранспорт у Дніпрі максимально замінять автобуси. Для цього місто збільшить кількість їхнього рухомого складу на маршрутах.

В Укрзалізниці зазначили, що у Дніпропетровській та Запорізькій областях усі поїзди переходять на резервну теплотягу. Засоби сигналізації та зв'язку працюють від резервного живлення.

Вокзали також заживлено від генераторів. З контрольованими затримками під резервними тепловозами вирушають поїзди:

→ 734 Київ – Дніпро;

→ 37 Запоріжжя – Київ;

→ 119 Дніпро – Холм;

→ 79 Дніпро – Львів.

Планується налагодження руху поїздів Dnipro City Express під теплотягою.

За інформацією Федорова, станом на ранок усі котельні забезпечені електроживленням та працюють у штатному режимі. Завершено перепідключення з генераторів на центральні електромережі.

Водночас подання тепла в оселі ще триває.

ДОПОВНЕНО О 09:23. Віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба повідомив, що у Дніпропетровській області без тепла та води залишаються понад 1 млн людей.

У частині населених пунктів уже з'явилися вода та тепло. Об’єкти соціальної та критичної інфраструктури перебувають на резервному живленні.

У Запоріжжі триває подання тепла та води в оселі, котельні забезпечено електроживленням. В області відновлено електропостачання стратегічної інфраструктури, працюють пункти незламності.

Керівник воєнної адміністрації Олександр Вілкул розповів, що в Інгулецькому, частині Металургійного та частині Довгинцівського районів без світла перебувають 29 360 домівок. Вода в частині міста утримується на генераторах.

Майже всі котельні міста вже працюють стабільно, лише одна в Інгулецькому районі на генераторі – там тільки запускають тепло. Через перепади тиску в мережах трапляються пориви труб.

Лікарні забезпечено живленням від генераторів. Електротранспорт уже ходить по всьому місту, включно з Інгулецьким районом. У цьому ж районі школи та садочки тимчасово працюватимуть дистанційно.