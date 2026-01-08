На Дніпропетровщині через знеструмлення подовжують канікули. Запоріжжя вже зі світлом

На Дніпропетровщині через знеструмлення подовжують канікули. Запоріжжя вже зі світломдоповнено
У Дніпропетровській області в ніч на 8 січня через пошкодження об'єкта критичної інфраструктури тривають проблеми з електропостачанням. Тим часом Запоріжжя вже зі світлом. Про це повідомили т.в.о. голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко, мер Дніпра Дмитро Філатов, начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
У Дніпрі всі міські лікарні повністю переведено на генератори. Є запаси води, й лікувальний процес не зупиняється.
Водовідведення в будинках підтримується альтернативними джерелами живлення. В місті діють колонки з технічною водою.
Через відключення електропостачання у більшості населених пунктів області у закладах загальної середньої освіти подовжили канікули. Вони триватимуть до 9 січня включно.
Зранку 8 січня електротранспорт у Дніпрі максимально замінять автобуси. Для цього місто збільшить кількість їхнього рухомого складу на маршрутах.
В Укрзалізниці зазначили, що у Дніпропетровській та Запорізькій областях усі поїзди переходять на резервну теплотягу. Засоби сигналізації та зв'язку працюють від резервного живлення.
Вокзали також заживлено від генераторів. З контрольованими затримками під резервними тепловозами вирушають поїзди:
→ 734 Київ – Дніпро;
→ 37 Запоріжжя – Київ;
→ 119 Дніпро – Холм;
→ 79 Дніпро – Львів.
Планується налагодження руху поїздів Dnipro City Express під теплотягою.
За інформацією Федорова, станом на ранок усі котельні забезпечені електроживленням та працюють у штатному режимі. Завершено перепідключення з генераторів на центральні електромережі.
Водночас подання тепла в оселі ще триває.
ДОПОВНЕНО О 09:23. Віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба повідомив, що у Дніпропетровській області без тепла та води залишаються понад 1 млн людей.
У частині населених пунктів уже з'явилися вода та тепло. Об’єкти соціальної та критичної інфраструктури перебувають на резервному живленні.
У Запоріжжі триває подання тепла та води в оселі, котельні забезпечено електроживленням. В області відновлено електропостачання стратегічної інфраструктури, працюють пункти незламності.
Керівник воєнної адміністрації Олександр Вілкул розповів, що в Інгулецькому, частині Металургійного та частині Довгинцівського районів без світла перебувають 29 360 домівок. Вода в частині міста утримується на генераторах.
Майже всі котельні міста вже працюють стабільно, лише одна в Інгулецькому районі на генераторі – там тільки запускають тепло. Через перепади тиску в мережах трапляються пориви труб.
Лікарні забезпечено живленням від генераторів. Електротранспорт уже ходить по всьому місту, включно з Інгулецьким районом. У цьому ж районі школи та садочки тимчасово працюватимуть дистанційно.
- Ввечері 7 січня через атаки РФ у Дніпрі, Кривому Розі та Запоріжжі влада повідомила про проблеми з електропостачанням у Дніпропетровській та Запорізькій областях.
