Во Львовской области пассажиры автобуса перекрыли движение – водителя забрали в ТЦК

Иллюстративное фото: Одесский ТЦК и СП

20 июня в местных пабликах распространили видео, на которых граждане блокируют движение на трассе возле села Струтин во Львовской области из-за того, что водителя забрали в территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Во Львовском областном ТЦК и СП прокомментировали инцидент.

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Там заявили, что полиция остановила автобус, двигавшийся по маршруту Тернополь – Львов. Поскольку у водителя отсутствовали военно-учетные документы, его пригласили в Золочевский РТЦК и СП. Там водителю вручили повестку на обновление учетных данных. Мужчина вернулся через несколько десятков минут в автобус, после чего он продолжил движение, сообщили в ТЦК.

Военные отметили, что в салоне автобуса был еще один водитель, поэтому отсутствие первого не влияло на возможность маршрутки продолжить движение.

"Однако пассажиры почему-то решили выйти на улицу и на время заблокировать трассу. Напоминаем: каждый военнообязанный гражданин должен носить с собой военно-учетные документы. Отсутствие документов является основанием для доставления гражданина в ближайший РТЦК и СП для выяснения обстоятельств", – говорится в сообщении.

3 июня в сети распространили видео, на котором военные на служебной машине пытались сбить мужчину. Пресс-служба Львовского ТЦК и СП сообщила, что это ее работники, которые "не справились с эмоциями".

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