На Львівщині пасажири автобуса перекрили рух – водія забрали до ТЦК. У військкоматі відреагували

Ілюстративне фото: Одеський ТЦК та СП

20 червня у місцевих пабліках поширили відео, на яких громадяни блокують рух на трасі біля села Струтин у Львівській області через те, що водія забрали до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. У Львівському обласному ТЦК та СП прокоментували інцидент.

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Там заявили, що поліція зупинила автобус, який рухався за маршрутом Тернопіль – Львів. Оскільки у водія були відсутні військово-облікові документи, його запросили до Золочівського РТЦК та СП. Там водію вручили повістку на оновлення облікових даних. Чоловік повернувся через кількадесят хвилин до автобуса, після чого він продовжив рух, повідомили в ТЦК.

Військові зазначили, що в салоні автобуса був ще один водій, тож відсутність першого не впливала на можливість маршрутки продовжити рух.

"Однак пасажири чомусь вирішили вийти на зовні й на певний час заблокувати трасу. Нагадуємо: кожен військовозобов’язаний громадянин повинен носити з собою військово-облікові документи. Відсутність документів є підставою для доставлення громадянина до найближчого РТЦК та СП для з'ясування обставин", – йдеться у повідомленні.

3 червня у мережі поширили відео, на якому військові на службовій машині намагалися збити чоловіка. Пресслужба Львівського ТЦК та СП повідомила, що це її працівники, які "не впоралися з емоціями".

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