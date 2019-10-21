Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

На территории мужского монастыря в Одессе произошел пожар: фото

На территории мужского монастыря в Одессе произошел пожар: фото - Фото
Фото: пресс-служба ГСЧС
21.10.2019, 08:28

Пожар удалось потушить, а пострадавших и погибших нет

20 октября в Одессе в мужском монастыре произошел пожар - он был ликвидирован, погибших и пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. 

Было установлено, что произошло возгорание открытым пламенем одноэтажного деревянного здания барачного типа на площади ориентировочно 500 м2.

К ликвидации пожара привлекались два оперативных участка, 11 единиц пожарно-спасательной техники и 41 человек личного состава. Также был создан штаб пожаротушения. 

Читайте также: В доме под Харьковом прогремел взрыв: есть пострадавшие – фото 

Напишите нам
одесса пожар мужской монастырь
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 