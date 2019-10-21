На территории мужского монастыря в Одессе произошел пожар: фото

Фото: пресс-служба ГСЧС

20 октября в Одессе в мужском монастыре произошел пожар - он был ликвидирован, погибших и пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Было установлено, что произошло возгорание открытым пламенем одноэтажного деревянного здания барачного типа на площади ориентировочно 500 м2.

К ликвидации пожара привлекались два оперативных участка, 11 единиц пожарно-спасательной техники и 41 человек личного состава. Также был создан штаб пожаротушения.

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