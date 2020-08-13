На юге Украины мужчина заболел сибирской язвой. Введены меры эпиднадзора
Организовано наблюдение за теми, с кем контактировал больной, проведен полный комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий в очаге
В Одесской области у мужчины, который занимается скупкой животных для последующей перепродажи, зафиксирована сибирская язва. Об этом пишет пресс-служба Центра общественного здоровья.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
По клиническим данным, 3 августа у больного повысилась температура, а на голени появился фурункул, который затем перешел в язву. При этом за медпомощью к семейному врачу мужчина обратился только 7 августа.
В лаборатории методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-тест) была выделена ДНК возбудителя сибирской язвы: диагноз подтвердили.
"Специалисты принимают необходимые меры по недопущению распространения заболевания", - подчеркнули медики.
Где конкретно зафиксирован очаг, не сообщается. В соцсетях пишут, что это может быть пгт Сарата.
- В октябре 2019-го "сибирку" диагностировали у ребенка в Тернопольской области.
- За вчера, 12 августа, в Украине диагностировали коронавирусную болезнь у рекордного количества человек.
Читайте также: Российскую вакцину против коронавируса "Спутник V" проверят на бразильцах
Комментарии