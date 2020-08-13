На юге Украины мужчина заболел сибирской язвой. Введены меры эпиднадзора

Организовано наблюдение за теми, с кем контактировал больной, проведен полный комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий в очаге

В Одесской области у мужчины, который занимается скупкой животных для последующей перепродажи, зафиксирована сибирская язва. Об этом пишет пресс-служба Центра общественного здоровья.

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По клиническим данным, 3 августа у больного повысилась температура, а на голени появился фурункул, который затем перешел в язву. При этом за медпомощью к семейному врачу мужчина обратился только 7 августа.

В лаборатории методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-тест) была выделена ДНК возбудителя сибирской язвы: диагноз подтвердили.

СПРАВКА. Bacillus anthracis — возбудитель сибирской язвы, особо опасной инфекционной болезни с/х и диких животных всех видов, а также человека. Это неподвижная крупная палочковая бактерия. Человек инфицируется или от зараженного животного, или от контакта с кожей и шерстью. Средний инкубационный период - 2-3 дня. Болезнь протекает молниеносно, сверхостро, остро и подостро, у человека - преимущественно в карбункулезной форме. В первые часы температура повышается до 38-40°С и возникает слабость. Прогноз в целом условно неблагоприятный, возможна смерть даже при своевременном лечении.

"Специалисты принимают необходимые меры по недопущению распространения заболевания", - подчеркнули медики.

Где конкретно зафиксирован очаг, не сообщается. В соцсетях пишут, что это может быть пгт Сарата.

В октябре 2019-го "сибирку" диагностировали у ребенка в Тернопольской области.

За вчера, 12 августа, в Украине диагностировали коронавирусную болезнь у рекордного количества человек.

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Евгений Пилипенко

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