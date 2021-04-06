На Закарпатье восстановили транспортное сообщение между городами. Пока только автобусы

Вчера на заседании региональной комиссии в вопросам ТЭБ и ЧС в Закарпатской области было принято решение запустить с 6 апреля междугородние и межобластные перевозки. Правда, это коснулось только автобусных маршрутов. Об этом сообщается на официальном сайте Закарпатской облгосадинистрации.

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Комиссия разрешила осуществлять на территории Закарпатской области регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом, в том числе перевозки на городских автобусных маршрутах в режиме маршрутного такси.

Также с сегодняшнего дня в области восстанавливается городское, пригородное, междугороднее и межобластное сообщение – в количестве мест для сидения, предусмотренных техническими характеристиками транспортного средства.

По словам главы облгосадминистрации Анатолия Полоскова, сейчас стоит задача удержать результаты, достигнутые за время пребывания в красной зоне, а этого можно будет достичь только "благодаря сознательной дисциплине всех людей".

8 марта Закарпатская область оказалась в красной зоне карантина.

В тот же день Укрзализныця приостановила продажу билетов на поезда, следующие в Закарпатье.

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Дарья Мостовая

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