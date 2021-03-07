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В Укрзализныце отменили продажу билетов в Закарпатье, но не исключают спецрейсы: подробнее

07.03.2021, 12:45
В Укрзализныце отменили продажу билетов в Закарпатье, но не исключают спецрейсы: подробнее - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Начиная с 8 марта Укрзализныця приостановит продажу билетов на поезда, следующие в Закарпатскую область, а с 9 марта будет ограничена посадка и высадка пассажиров в Закарпатье. Об этом сообщила в Facebook пресс-служба УЗ.

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Продажу билетов приостановили до конца периода усиленного карантина на основе решения профильной комиссии правительства, согласно которому Закарпатье было отнесено в красную зону.

В Укрзализныце подчеркнули, что завтра, 8 марта, будет последний день, когда люди с уже купленными билетами смогу выехать из Закарпатской области или наоборот приехать туда.

При этом, в ведомстве отметили, что готовы запустить спецрейсы при условии согласия на это Закарпатской ОГА, Минздрава и Минифраструктуры.

Читайте также: В Украине обновили зоны карантина. Киев – в оранжевой, четыре области – в красной

Дарья Мостовая
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