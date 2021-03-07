В Укрзализныце отменили продажу билетов в Закарпатье, но не исключают спецрейсы: подробнее

Начиная с 8 марта Укрзализныця приостановит продажу билетов на поезда, следующие в Закарпатскую область, а с 9 марта будет ограничена посадка и высадка пассажиров в Закарпатье. Об этом сообщила в Facebook пресс-служба УЗ.

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Продажу билетов приостановили до конца периода усиленного карантина на основе решения профильной комиссии правительства, согласно которому Закарпатье было отнесено в красную зону.

В Укрзализныце подчеркнули, что завтра, 8 марта, будет последний день, когда люди с уже купленными билетами смогу выехать из Закарпатской области или наоборот приехать туда.

При этом, в ведомстве отметили, что готовы запустить спецрейсы при условии согласия на это Закарпатской ОГА, Минздрава и Минифраструктуры.

24 февраля Кабмин запретил пассажирские перевозки в регионах красной зоны карантина.

6 марта в Укрзализныце сообщили, что пустят пять спецрейсов, чтобы вывезти из Черновицкой и Ивано-Франковской областей 3000 человек.

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Дарья Мостовая

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