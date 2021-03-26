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Укрзализныця назначила спецрейсы в "красные" Закарпатье и Черновицкую область: расписание

26.03.2021, 20:15
Укрзализныця назначила спецрейсы в
Иллюстративное фото: depositphotos.com

С 27 марта в находящиеся в красной зоне эпидемической опасности Закарпатскую и Черновицкую области назначены спецрейсы поездов. Об этом сообщил в Telegram министр инфраструктуры Владислав Криклий.

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Как отмечается, рейсы согласованы для безопасной перевозки пассажиров, которым критически важно попасть в эти области или покинуть их.

Рейсы в/из Черновицкой области:

№7/8 Киев-Черновцы: 27 марта, 2 и 3 апреля (обратно – 28 марта, 3 и 4 апреля);

№136/135 Одесса-Черновцы: 28 марта, 2 и 4 апреля (назад – 27 марта, 1 и 3 апреля);

№117/118 Киев-Черновцы: 29 марта, 2 и 5 апреля (обратно – 28 марта, 1 и 4 апреля).

Рейсы в/из Закарпатской области:

№357/358 Киев-Рахов: 27 марта, 2 и 3 апреля (обратно – 28 марта, 3 и 4 апреля)

№13/14 Киев-Солотвино: 27 марта, 2 и 3 апреля (обратно – 28 марта, 3 и 4 апреля)

№81/82 Киев-Ужгород: 27 марта, 2 и 3 апреля (обратно – 28 марта, 3 и 4 апреля)

№45/46 Ужгород-Лисичанск: 1и 2 апреля (обратно – 3 и 4 апреля)

№4/3 Запорожье-Ужгород: 28 марта, 2 и 4 апреля (назад – 29 марта, 3 и 5 апреля).

По информации Криклия, продажа билетов на указанные рейсы будет открыта с 21:00 26 марта. Пассажиры, которые уже имеют приобретенные проездные документы на указанные рейсы до их переназначения в специальные, смогут воспользоваться своими билетами без необходимости обмена.

Как подчеркивается, все рейсы будут выполнены с обязательным соблюдением масочного режима в вагонах, прошли тщательную дезинфекцию.

  • С 8 марта Укрзализныця приостановила продажу билетов на поезда, следующие в Закарпатскую область, а с 9 марта ограничили посадку и высадку пассажиров в Закарпатье.

Читайте также: Работа транспорта в "красных" зонах. Кабмин передал полномочия местным властям

Наталия Медведева
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укрзализныця закарпатская область черновицкая область коронавирус
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