В Житомирской област после посещения ТЦК умер мужчина. В полиции проводят проверку

В поселке Пулины Житомирской области мужчина умер после того, как получил повестку в местном военкомате

Вызов в военкомат (Фото: ЕРА)

3 января в поселке Пулины Житомирской области после пребывания в местном терцентре комплектования и социальной поддержки и вручения повестки умер мужчина. Об этом сообщили в Житомирском областном ТЦК и СП и полиция.

По информации ТЦК, 2 января военнообязанного во время проверки документов был доставлен в шестой отдел Житомирского РТЦК и СП в Пулинах как лицо, находившееся в розыске за нарушение правил воинского учета. После оформления административных материалов мужчину направили для прохождения военно-врачебной комиссии.

По результатам ВВК мужчину признали годным к военной службе. После этого он ожидал собеседования с представителями одной из воинских частей.

По данным ТЦК, 3 января около 11:00 у мужчины открылось носовое кровотечение. Была вызвана скорая помощь, медики оказали первую помощь. Госпитализация проведена не была, поскольку состояние не требовало стационарного лечения, а сам мужчина от нее отказался.

После этого мужчине вручили повестку на 5 января 2026 года. Около 15:20 мужчина покинул помещение отдела, что зафиксировано камерами видеонаблюдения.

Вскоре за пределами территории ТЦК ему внезапно стало плохо, он потерял сознание и упал. Военнослужащие вызвали скорую помощь и полицию. Медики проводили реанимационные мероприятия, однако была констатирована смерть. Руководство ТЦК назначило служебное расследование.

В полиции установили, что умершим является 50-летний житель Пулинской общины. Там добавили, что следователи полиции начали досудебное расследование.

Родные умершего в интервью интернет-изданию "Суббота" рассказали, что мужчина имел статус ограниченно годного. 2 января, по их словам, его доставили в ТЦК в Пулинах уже с разбитым носом. Близкие заявили о якобы насильственной смерти родственника и о планах обращаться в правоохранительные органы.

В соцсетях сообщали, что это якобы не первый случай смерти на территории общины мужчины. По словам одного из местных жителей, в течение месяца умерли двое мужчин 50 лет. Однако в полиции отметили, что в течение последнего месяца в полицию не поступало других сообщений о травмировании и гибели мужчин призывного возраста.