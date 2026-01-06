На Житомирщині після відвідування ТЦК помер чоловік. В поліції проводять перевірку

В селищі Пулини Житомирської області чоловік помер після того, як отримав повістку в місцевому військкоматі

Виклик до воєнкомату (Фото: ЕРА)

3 січня у селищі Пулини Житомирської області після перебування у місцевому терцентрі комплектування та соціальної підтримки й вручення повістки помер чоловік. Про це повідомили в Житомирському обласному ТЦК та СП і поліції.

За інформацією ТЦК, 2 січня військовозобов’язаного під час перевірки документів було доставлено до шостого відділу Житомирського РТЦК та СП у Пулинах як особу, що перебувала в розшуку за порушення правил військового обліку. Після оформлення адміністративних матеріалів чоловіка спрямували для проходження військово-лікарської комісії.

За результатами ВЛК чоловіка визнали придатним до військової служби. Після цього він очікував на співбесіду з представниками однієї з військових частин.

За даними ТЦК, 3 січня близько 11:00 у чоловіка відкрилася носова кровотеча. Викликали швидку, медики надали першу допомогу. Госпіталізація проведена не була, оскільки стан не вимагав стаціонарного лікування, а сам чоловік від неї відмовився.

Після цього чоловіку вручили повістку на 5 січня 2026 року. Близько 15:20 він залишив приміщення відділу, що зафіксовано камерами відеоспостереження.

Невдовзі за межами території ТЦК йому раптово стало зле, він знепритомнів і впав. Військовослужбовці викликали швидку допомогу та поліцію. Медики проводили реанімаційні заходи, однак було констатовано смерть. Керівництво ТЦК призначило службове розслідування.

У поліції встановили, що померлим є 50-річний житель Пулинської громади. Там додали, що слідчі поліції розпочали досудове розслідування.

Рідні померлого в інтерв'ю інтернет-виданню "Субота" розповіли, що чоловік мав статус обмежено придатного. 2 січня, за їх словами, його доставили до ТЦК у Пулинах уже з розбитим носом. Близькі заявили про нібито насильницьку смерть родича та про плани звертатись до правоохоронних органів.

В соцмережах повідомляли, що це буцімто не перший випадок смерті на території громади. За словами одного з місцевих жителів, протягом місяця померли двоє чоловіків 50 років. Однак в поліції зазначили, що упродовж останнього місяця до поліції не надходило інших повідомлень про травмування та загибель чоловіків призовного віку.