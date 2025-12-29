ТЦК: В Одесі затримано чоловіка, що поранив ножем військового і переховувався

Ілюстративне фото: ТЦК

У неділю, 28 грудня, в Одесі було виявлено та затримано чоловіка, який підозрюється у скоєнні нападу на військовослужбовця територіального центру комплектування і соцпідтримки. Про це повідомив Одеський обласний ТЦК та СП.

У Пересипському районі Одеси під час заходів оповіщення представники ТЦК та Нацполіції ідентифікували громадянина, який на початку листопада 2025-го нібито завдав проникаючого ножового поранення військовослужбовцю ТЦК під час виконання ним службових обов’язків. Після цього чоловік тривалий час переховувався від правоохоронців.

ТЦК стверджує, що під час виявлення чоловік намагався втекти та чинив активний фізичний опір представникам закону. Було залучено додатковий наряд поліції – особу затримали й доставили до відділку.

У ТЦК наголосили, що напад на військовослужбовця під час виконання ним завдань в умовах воєнного стану є тяжким злочином і жоден подібний напад "не залишиться без реагування з боку держави".