В Одеській області чоловік помер у приміщенні ТЦК

Військовозобов'язаному стало зле, коли його доставили до Білгород-Дністровського ТЦК для уточнення даних

Швидка допомога (Ілюстративне фото: Depositphotos)

У Одеській області в будівлі Територіального центру комплектування та соціальної підтримки помер військовозобов’язаний чоловік. Про це повідомила пресслужба обласного ТЦК.

У четвер, 25 грудня, громадянина було доставлено до Білгород-Дністровського РТЦК і СП для уточнення облікових даних.

У повідомленні йдеться, що чоловік раптово втратив свідомість. Військові надали йому домедичну допомогу й викликали швидку.

Попри зусилля медиків, які прибули за лічені хвилини та провели комплекс реанімаційних заходів, чоловік помер. У ТЦК заявили, що причиною смерті стала гостра серцева недостатність, спричинена хронічним захворюванням.

"Швидкість погіршення стану здоров’я та результати медичного огляду підтверджують раптовий характер патологічного стану", – йдеться в заяві.

У ТЦК запевнили, що сприяють правоохоронним органам у встановленні всіх обставин інциденту. Там додали, що інформація про насильницьку смерть або наявність тілесних ушкоджень не відповідає дійсності.

21 листопада 2025 року в одному з районних ТЦК Одеси стався вибух. Повідомлялось про одного загиблого й одного пораненого.

17 грудня стало відомо, що в Одесі чоловік порізав собі руки та шию у приміщенні ТЦК.