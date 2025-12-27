В Одеській області чоловік помер у приміщенні ТЦК
У Одеській області в будівлі Територіального центру комплектування та соціальної підтримки помер військовозобов’язаний чоловік. Про це повідомила пресслужба обласного ТЦК.
У четвер, 25 грудня, громадянина було доставлено до Білгород-Дністровського РТЦК і СП для уточнення облікових даних.
У повідомленні йдеться, що чоловік раптово втратив свідомість. Військові надали йому домедичну допомогу й викликали швидку.
Попри зусилля медиків, які прибули за лічені хвилини та провели комплекс реанімаційних заходів, чоловік помер. У ТЦК заявили, що причиною смерті стала гостра серцева недостатність, спричинена хронічним захворюванням.
"Швидкість погіршення стану здоров’я та результати медичного огляду підтверджують раптовий характер патологічного стану", – йдеться в заяві.
У ТЦК запевнили, що сприяють правоохоронним органам у встановленні всіх обставин інциденту. Там додали, що інформація про насильницьку смерть або наявність тілесних ушкоджень не відповідає дійсності.
- 21 листопада 2025 року в одному з районних ТЦК Одеси стався вибух. Повідомлялось про одного загиблого й одного пораненого.
- 17 грудня стало відомо, що в Одесі чоловік порізав собі руки та шию у приміщенні ТЦК.
Коментарі (0)