В одеському ТЦК чоловік порізав собі шию і руки: відео та версії обох сторін

Чоловік заявив про нібито примусове утримання в приміщенні ТЦК. У військкоматі натомість розповіли, як він погрожував ножем

Військовий квиток (Ілюстративне фото: АрміяInform)

В Одесі чоловік порізав собі руки та шию у приміщенні Київського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. У військкоматі заявили, що чоловік поводився "вкрай агресивно" та погрожував ножем людям навколо.

У ТЦК розповіли, що чоловік був доставлений у військкомат поліцейськими, оскільки перебував у розшуку за порушення правил військового обліку. Він не надав жодних документів, які б підтверджували його непридатність до військової служби, а в єдиному електронному реєстрі "Оберіг" дані про наявність у нього відстрочки відсутні.

Військові зазначили, що під час проведення стандартних процедур громадянин здійснив спробу "самокаліцтва з метою уникнення призову та тиску на посадових осіб". Чергові РТЦК та СП викликали екстрену медичну допомогу та поліцію.

В повідомленні зазначається, що громадянин поводився "вкрай агресивно, погрожував лікарям та військовослужбовцям ножем, чим перешкоджав наданню йому невідкладної допомоги". Згодом його було госпіталізовано.

"Окремо наголошуємо, що з боку військовослужбовців ТЦК та СП жодних заходів фізичного примусу чи протиправних дій до громадянина не застосовувалося. Навпаки, військовими та поліцейськими вживалися всі можливі заходи для збереження його життя та здоров'я. Подібні дії громадянина мають ознаки демонстративного шантажу та спроби ухилення від виконання конституційного обов’язку шляхом маніпуляцій громадською думкою", – додали в ТЦК.

Водночас у місцевих пабліках шириться відео, на якому чоловік представляється як 38-річний Назар Ужвій та розповідає власну версію подій. За його словами, 15 грудня чоловіка нібито затримали дорогою з тренування, посадили до автомобіля та доставили до Київського РТЦК та СП. Там, як він стверджує, у нього забрали гроші та телефон.

На відео чоловік заявляє, що в приміщенні ТЦК перебували 20-30 людей, яких утримували "без пояснення причин". Він також стверджує, що перебував в центрі протягом доби, після чого, за його словами, здійснив порізи на руках та шиї ножем, який знайшов там же.

Крім того, чоловік заявляє, що не є військовозобов’язаним і нібито має військовий квиток із відміткою про непридатність до військової служби та виключення з військового обліку у зв’язку з перенесеними операціями на очах. За його словами, відповідні документи були оформлені у Кіровоградському військкоматі.