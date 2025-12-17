В одесском ТЦК мужчина порезал себе шею и руки: видео и версии обеих сторон

Мужчина заявил о якобы принудительном содержании в помещении ТЦК. В военкомате взамен рассказали, как он угрожал ножом

Военный билет (Иллюстративное фото: АрмияInform)

В Одессе мужчина порезал себе руки и шею в помещении Киевского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки. В военкомате заявили, что мужчина вел себя "крайне агрессивно" и угрожал ножом людям вокруг.

В ТЦК рассказали, что мужчина был доставлен в военкомат полицейскими, поскольку находился в розыске за нарушение правил воинского учета. Он не предоставил никаких документов, подтверждающих его непригодность к военной службе, а в едином электронном реестре "Оберіг" данные о наличии у него отсрочки отсутствуют.

Военные отметили, что во время проведения стандартных процедур гражданин совершил попытку "самоповреждения во избежание призыва и давления на должностных лиц". Дежурные РТЦК и СП вызвали экстренную медицинскую помощь и полицию.

В сообщении отмечается, что гражданин вел себя "крайне агрессивно, угрожал врачам и военнослужащим ножом, чем препятствовал оказанию ему неотложной помощи". Впоследствии он был госпитализирован.

"Отдельно подчеркиваем, что со стороны военнослужащих ТЦК и СП никаких мер физического принуждения или противоправных действий к гражданину не применялось. Наоборот, военными и полицейскими принимались все возможные меры для сохранения его жизни и здоровья. Подобные действия гражданина имеют признаки демонстративного шантажа и попытки уклонения от выполнения конституционного долга путем манипуляций общественным мнением", – добавили в ТЦК.

В то же время в местных пабликах распространяется видео, на котором мужчина представляется как 38-летний Назар Ужвий и рассказывает собственную версию событий. По его словам, 15 декабря мужчину якобы задержали по дороге с тренировки, посадили в автомобиль и доставили в Киевский РТЦК и СП. Там, как он утверждает, у него забрали деньги и телефон.

На видео мужчина заявляет, что в помещении ТЦК находились 20-30 человек, которых удерживали "без объяснения причин". Он также утверждает, что находился в центре в течение суток, после чего, по его словам, совершил порезы на руках и шее ножом, который нашел там же.

Кроме того, мужчина заявляет, что не является военнообязанным и якобы имеет военный билет с отметкой о непригодности к военной службе и исключении с воинского учета в связи с перенесенными операциями на глазах. По его словам, соответствующие документы были оформлены в Кировоградском военкомате.