В Одесской области мужчина умер в помещении ТЦК
Скорая помощь (Иллюстративное фото: Depositphotos)

В Одесской области в здании Территориального центра комплектования и социальной поддержки умер военнообязанный мужчина. Об этом сообщила пресс-служба областного ТЦК.

В четверг, 25 декабря, гражданин был доставлен в Белгород-Днестровский РТЦК и СП для уточнения учетных данных.

В сообщении говорится, что мужчина внезапно потерял сознание. Военные оказали ему домедицинскую помощь и вызвали скорую.

Несмотря на усилия медиков, которые прибыли за считанные минуты и провели комплекс реанимационных мероприятий, мужчина умер. В ТЦК заявили, что причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, вызванная хроническим заболеванием.

"Скорость ухудшения состояния здоровья и результаты медицинского осмотра подтверждают внезапный характер патологического состояния", – говорится в заявлении.

В ТЦК заверили, что способствуют правоохранительным органам в установлении всех обстоятельств инцидента. Там добавили, что информация о насильственной смерти или наличии телесных повреждений не соответствует действительности.

  • 21 ноября 2025 года в одном из районных ТЦК Одессы произошел взрыв. Сообщалось об одном погибшем и одном раненом.
  • 17 декабря стало известно, что в Одессе мужчина порезал себе руки и шею в помещении ТЦК.
