В Днепре мужчина ранил ножом двух военных ТЦК
Яна Порохня
Редактор новостей LIGA.net
В Днепре мужчина ранил ножом двух военнослужащих Территориального центра комплектования. Об этом сообщила местная полиция.
Происшествие произошло 25 декабря около 14:00 на улице Калиновой. Военные ТЦК проводили мероприятия оповещения населения о мобилизации. В это время мужчина напал на двух военных, и ранил их ножом. Пострадавших доставили в больницу.
Для задержания нападавшего один из военных несколько раз выстрелил в воздух из табельного оружия. На месте инцидента работают правоохранители.
- 17 декабря сообщалось, что в Одессе мужчина порезал себе руки и шею в помещении Киевского районного ТЦК. В военкомате заявили, что мужчина вел себя "крайне агрессивно" и угрожал ножом людям вокруг.
- 25 декабря также произошла столкновение с ТЦК в Ровно. Один из военных забрызгал женщину с ребенком баллончиком. Проводится проверка действий военного.
