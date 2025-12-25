В Днепре мужчина ранил ножом двух военных ТЦК

Для задержания нападавшего один из военных произвел несколько выстрелов в воздух. На месте работают следователи

ТЦК (Иллюстративное фото: Генштаб)

В Днепре мужчина ранил ножом двух военнослужащих Территориального центра комплектования. Об этом сообщила местная полиция.

Происшествие произошло 25 декабря около 14:00 на улице Калиновой. Военные ТЦК проводили мероприятия оповещения населения о мобилизации. В это время мужчина напал на двух военных, и ранил их ножом. Пострадавших доставили в больницу.

Для задержания нападавшего один из военных несколько раз выстрелил в воздух из табельного оружия. На месте инцидента работают правоохранители.