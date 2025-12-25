Стычка с ТЦК в Ровно. Женщину с ребенком забрызгали баллончиком: видео и позиция военных

В ТЦК проверяют действия военного, однако отметили, что "особенно циничным является прикрытие детьми как щитом от закона"

Иллюстративное фото: ТЦК

В Ровно военнослужащий Территориального центра комплектования и соцподдержки во время столкновения с группой лиц распылил баллончик на женщину с ребенком. Соответствующие видео распространяют местные паблики. В ТЦК прокомментировали ситуацию и отметили, что проводится проверка действий военного.

В ТЦК подчеркнули, что стычка произошла на фоне того, что гражданские препятствовали выполнению обязанностей военнослужащих.

Читайте также Цифровизация ТЦК. Более 4 млн посещений военкоматов не связаны с мобилизацией

Комментируя "возможные неправомерные действия" одного из военнослужащих ТЦК в отношении женщины с ребенком на руках, в ТЦК отметили, что "вмешательство гражданского населения женского пола, тем более с несовершеннолетними детьми, в любые ситуации, которые могут нести опасность детям, по меньшей мере – безответственно".

"Мы считаем такое поведение циничным, безответственным и морально неприемлемым, поскольку использование присутствия детей в конфликтах с представителями государственных органов ставит под угрозу самих детей и подрывает правовую культуру граждан", – говорится в заявлении.

"Особенно циничным" в ТЦК назвали "прикрытие детьми как щитом от закона".

"Это не проявление материнского инстинкта, а сознательная попытка избежать ответственности, что нарушает не только закон, но и моральный порядок. Защита своей семьи – это служение государству, а не избежание долга", – заявили военные и напомнили, что действия представителей ТЦК, осуществляющих оповещение, проверку военно-учетных документов или доставку лиц, подлежащих мобилизации, являются законными и регламентированными.

В ТЦК также напомнили о возможной уголовной ответственности за вмешательство в выполнение этих задач посторонних лиц, в частности, в форме физического или морального противостояния, препятствования, публичного оскорбления или "вызволения" военнообязанных лиц.

В то же время относительно "возможных неправомерных действий" одного из военнослужащих ТЦК проводится проверка.

Осторожно, в видео есть ненормативная лексика.

В ТЦК призвали граждан не вмешиваться в законную деятельность представителей правоохранительных органов и ВСУ "без полного понимания ситуации", воздерживаться от агрессивного поведения в отношении военнослужащих и "не создавать ситуаций, которые могут быть использованы для дестабилизации общественных настроений".