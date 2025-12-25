Стычка с ТЦК в Ровно. Женщину с ребенком забрызгали баллончиком: видео и позиция военных
В Ровно военнослужащий Территориального центра комплектования и соцподдержки во время столкновения с группой лиц распылил баллончик на женщину с ребенком. Соответствующие видео распространяют местные паблики. В ТЦК прокомментировали ситуацию и отметили, что проводится проверка действий военного.
В ТЦК подчеркнули, что стычка произошла на фоне того, что гражданские препятствовали выполнению обязанностей военнослужащих.
Комментируя "возможные неправомерные действия" одного из военнослужащих ТЦК в отношении женщины с ребенком на руках, в ТЦК отметили, что "вмешательство гражданского населения женского пола, тем более с несовершеннолетними детьми, в любые ситуации, которые могут нести опасность детям, по меньшей мере – безответственно".
"Мы считаем такое поведение циничным, безответственным и морально неприемлемым, поскольку использование присутствия детей в конфликтах с представителями государственных органов ставит под угрозу самих детей и подрывает правовую культуру граждан", – говорится в заявлении.
"Особенно циничным" в ТЦК назвали "прикрытие детьми как щитом от закона".
"Это не проявление материнского инстинкта, а сознательная попытка избежать ответственности, что нарушает не только закон, но и моральный порядок. Защита своей семьи – это служение государству, а не избежание долга", – заявили военные и напомнили, что действия представителей ТЦК, осуществляющих оповещение, проверку военно-учетных документов или доставку лиц, подлежащих мобилизации, являются законными и регламентированными.
В ТЦК также напомнили о возможной уголовной ответственности за вмешательство в выполнение этих задач посторонних лиц, в частности, в форме физического или морального противостояния, препятствования, публичного оскорбления или "вызволения" военнообязанных лиц.
В то же время относительно "возможных неправомерных действий" одного из военнослужащих ТЦК проводится проверка.
Осторожно, в видео есть ненормативная лексика.
В ТЦК призвали граждан не вмешиваться в законную деятельность представителей правоохранительных органов и ВСУ "без полного понимания ситуации", воздерживаться от агрессивного поведения в отношении военнослужащих и "не создавать ситуаций, которые могут быть использованы для дестабилизации общественных настроений".
- 10 декабря стало известно, что в Стрые Львовской области мужчина ранил киркой военнослужащего местного ТЦК. Нападавшего задержали.
- 17 декабря сообщалось, что в Одессе мужчина порезал себе руки и шею в помещении Киевского районного ТЦК. В военкомате заявили, что мужчина вел себя "крайне агрессивно" и угрожал ножом людям вокруг.
Комментарии (0)