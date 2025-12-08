Цифровизация ТЦК. Более 4 млн посещений военкоматов не связаны с мобилизацией

В Минобороны планируют цифровизировать все услуги, которые не связаны с процессом мобилизации, потому что считают, что ТЦК не должны этим заниматься

Олег Берестовой (facebook.com/berestovy)

Территориальные центры комплектования и соцподдержки не должны заниматься оформлением справок, проверкой данных и подобным во время полномасштабной войны. Оформление этих услуг онлайн – первый этап цифровизации ТЦК, сообщил на Digital Defence Forum руководитель управления информационных технологий Минобороны Олег Берестовой, передает корреспондентка LIGA.net.

По его данным, 4,2 млн посещений ТЦК в год не касаются мобилизации. Люди приходят, чтобы встать на воинский учет, уточнить данные – 500 000 человек, около 8000 – получить различные бумажные учетные документы (об отсрочке, бронировании и т.д.). Тысячи военных приходят в ТЦК, чтобы получить справку о прохождении службы или поставить отметку об отпуске.

Кроме этого, военные ТЦК предоставляют услуги для бизнеса: занимаются сверкой по предприятиям, учетом военнообязанных и транспорта. Около 500 000 ветеранов имеют право на проездные талоны для бесплатного передвижения и пользуются этим.

"Мы считаем, что ТЦК точно этим заниматься сегодня, во время войны, не должно... Мы решили, что нужно освободить от этого ТЦК, потому что оно должно заниматься во время войны только теми, кто будет служить. Другие могут получить услуги онлайн. И это первый этап цифровизации ТЦК – мы прошли его 1 ноября", – отметил Берестовой.

По его словам, имея основу 6 млн пользователей в приложениях "Резерв+" и "Оберег" и ежемесячное посещение 3 млн пользователей, удалось цифровизировать эти услуги. В частности, с 1 ноября были цифровизированы отсрочки – теперь их можно оформить онлайн или в ЦНАП, потому что большинство данных государство уже имеет, подчеркнул Берестовой.

Благодаря цифровизации удалось получить Big Data (массивы информации), точный и прозрачный процесс с верификацией данных и "хайд эффект" – борьбу с любой основой для коррупционной составляющей.

По словам Берестового, благодаря автоматическим отсрочкам удалось сэкономить около 329 млн грн в год и почти 2 млн часов в год для военнослужащих ТЦК, которые не должны этим заниматься.