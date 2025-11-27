На военном документе в Резерве+ появится фото владельца – детали
В государственном приложении Резерв+ для призывников и военнообязанных появится фото владельца документа. Об этом сообщило Министерство обороны.

Ведомство анонсировало обновление дизайна и возможностей в Резерве+: "Вскоре электронный военно-учетный документ будет содержать фото владельца".

По словам МО, это сделает более прозрачным подтверждение личности человека и ускорит проверку документов.

Минобороны пригласило граждан приобщиться к тестированию такого нововведения.

  • С 1 ноября стал действовать новый порядок оформления и продления отсрочек от мобилизации. В первый же день было автоматически продлено более 720 000 временных освобождений от службы (подробнее об изменениях читайте здесь).
