На военном документе в Резерве+ появится фото владельца – детали

Минобороны завило, что новое обновление в Резерв+ сделает прозрачным подтверждение личности, а проверку документов – более быстрой

Иллюстративное фото: Depositphotos

В государственном приложении Резерв+ для призывников и военнообязанных появится фото владельца документа. Об этом сообщило Министерство обороны.

Ведомство анонсировало обновление дизайна и возможностей в Резерве+: "Вскоре электронный военно-учетный документ будет содержать фото владельца".

По словам МО, это сделает более прозрачным подтверждение личности человека и ускорит проверку документов.

Минобороны пригласило граждан приобщиться к тестированию такого нововведения.