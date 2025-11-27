На військовому документі в Резерві+ з'явиться фото власника – деталі
Артем Джеріпа
Редактор новин LIGA.net
У державному застосунку Резерв+ для призовників та військовозобов'язаних з'явиться фото власника документа. Про це повідомило Міністерство оборони.
Відомство анонсувало оновлення дизайну та можливостей у Резерві+: "Невдовзі електронний військово-обліковий документ міститиме фото власника".
За словами МО, це зробить прозорішим підтвердження особи людини й пришвидшить перевірку документів.
Міноборони запросило громадян долучитися до тестування такого нововведення.
- З 1 листопада став діяти новий порядок оформлення та продовження відстрочок від мобілізації. У перший же день було автоматично продовжено понад 720 000 тимчасових звільнень від служби (детальніше про зміни читайте тут).
