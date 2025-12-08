Цифровізація ТЦК. Понад 4 млн відвідувань військкоматів не пов'язані з мобілізацією

В Міноборони планують цифровізувати всі послуги, які не пов'язані з процесом мобілізації, бо вважають, що ТЦК не мають цим займатися

Олег Берестовий (facebook.com/berestovy)

Територіальні центри комплектування та соцпідтримки не повинні займатися оформленням довідок, перевіркою даних та подібним під час повномасштабної війни. Оформлення цих послуг онлайн – перший етап цифровізації ТЦК, повідомив на Digital Defence Forum керівник управління інформаційних технологій Мініоборони Олег Берестовий, передає кореспондентка LIGA.net.

За його даними, 4,2 млн відвідувань ТЦК на рік не стосуються мобілізації. Люди приходять, щоб стати на військовий облік, уточнити дані – 500 000 осіб, близько 8000 – отримати різні паперові облікові документи (про відстрочку, бронювання тощо). Тисячі військових приходять до ТЦК, щоб отримати довідку про проходження служби або поставити відмітку про відпустку.

Окрім цього, військові ТЦК надають послуги для бізнесу: займаються звіркою по підприємствах, обліком військовозобов'язаних та транспорту. Близько 500 000 ветеранів мають право на проїзні талони для безплатного пересування і користуються цим.

"Ми вважаємо, що ТЦК точно цим займатися сьогодні, під час війни, не має... Ми вирішили, що потрібно звільнити від цього ТЦК, бо воно має займатися під час війни тільки тими, хто буде служити. Інші можуть отримати послуги онлайн. І це перший етап цифровізації ТЦК – ми пройшли його 1 листопада", – зазначив Берестовий.

За його словами, маючи підґрунтя 6 млн користувачів у застосунках "Резерв+" та "Оберіг" та щомісячне відвідування 3 млн користувачів, вдалося цифровізувати ці послуги. Зокрема, з 1 листопада були цифровізовані відстрочки – тепер їх можна оформити онлайн або у ЦНАП, бо більшість даних держава уже має, наголосив Берестовий.

Завдяки цифровізації вдалося отримати Big Data (масиви інформації), точний і прозорий процес із верифікацією даних та "хайд ефект" – боротьбу з будь-яким підґрунтям для корупційного складника.

За словами Берестового, завдяки автоматичним відстрочкам вдалося зекономити близько 329 млн грн на рік та майже 2 млн годин на рік для військовослужбовців ТЦК, які не мають цим займатися.