Серед співробітників ТЦК трапляються самогубства – військова омбудсменка Решетилова
Серед співробітників територіальних центрів комплектування траплялися випадки суїцидів. Про це повідомила військова омбудсменка Ольга Решетилова.
Вона зазначила, що система обліку військовозобов'язаних недосконала, а робота ТЦК "далека від ідеалу" і потребує реформування.
"Але чи знаєте ви, що співробітники ТЦК часто по пів року не мають вихідних, я вже мовчу про відпустки?.. Що серед співробітників ТЦК вже траплялися випадки суїцидів? Про постійний хейт і фізичні напади на співробітників, думаю, вам відомо", – зазначила вона.
Також, за словами омбудсменки, укомплектованість ТЦК працівниками наразі нижче 40%. А окрім питань обліку військовозобовʼязаних і безпосередньої мобілізації на працівників покладені "десятки завдань і обов'язків", зокрема перед чинними військовими та їхніми родинами.
- 30 вересня Сухопутні війська повідомили, що за місяць лише 10% інцидентів із ТЦК підтвердилися, а ще 90% виявилися фейками.
- Інциденти трапляються як із мобілізованими, так і з самими військовими. Наприклад, 24 жовтня стало відомо про смерть чоловіка у ТЦК Києва. Військові заперечують побиття мобілізованого, а експертиза встановила, що чоловік перед смертю отримав травму тупим предметом. Поліція вилучила запис відеокамер ТЦК.
- 30 жовтня у ТЦК Кременчука сталася стрілянина, внаслідок якої було поранено двох військовослужбовців. Того ж дня в Одесі натовп напав на військових ТЦК і перевернув автівку.
