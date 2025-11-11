Серед співробітників ТЦК трапляються самогубства – військова омбудсменка Решетилова

ТЦК (Ілюстративне фото: Одеський обласний ТЦК)

Серед співробітників територіальних центрів комплектування траплялися випадки суїцидів. Про це повідомила військова омбудсменка Ольга Решетилова.

Вона зазначила, що система обліку військовозобов'язаних недосконала, а робота ТЦК "далека від ідеалу" і потребує реформування.

"Але чи знаєте ви, що співробітники ТЦК часто по пів року не мають вихідних, я вже мовчу про відпустки?.. Що серед співробітників ТЦК вже траплялися випадки суїцидів? Про постійний хейт і фізичні напади на співробітників, думаю, вам відомо", – зазначила вона.

Також, за словами омбудсменки, укомплектованість ТЦК працівниками наразі нижче 40%. А окрім питань обліку військовозобовʼязаних і безпосередньої мобілізації на працівників покладені "десятки завдань і обов'язків", зокрема перед чинними військовими та їхніми родинами.