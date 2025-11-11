Среди сотрудников ТЦК случаются самоубийства – военный омбудсмен Решетилова

ТЦК (Иллюстративное фото: Одесский областной ТЦК)

Среди сотрудников территориальных центров комплектования были случаи суицидов. Об этом сообщила военный омбудсмен Ольга Решетилова.

Она отметила, что система учета военнообязанных несовершенна, а работа ТЦК "далека от идеала" и нуждается в реформировании.

"Но знаете ли вы, что сотрудники ТЦК часто по полгода не имеют выходных, я уже молчу об отпусках?.. Что среди сотрудников ТЦК уже были суициды? О постоянном хейте и физических нападениях на сотрудников, думаю, вам известно", – отметила она.

Также, по словам омбудсмена, укомплектованность ТЦК работниками пока ниже 40%. А кроме вопросов учета военнообязанных и непосредственной мобилизации на работников возложены "десятки задач и обязанностей", в частности перед действующими военными и их семьями.