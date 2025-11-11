Среди сотрудников ТЦК случаются самоубийства – военный омбудсмен Решетилова
Среди сотрудников территориальных центров комплектования были случаи суицидов. Об этом сообщила военный омбудсмен Ольга Решетилова.
Она отметила, что система учета военнообязанных несовершенна, а работа ТЦК "далека от идеала" и нуждается в реформировании.
"Но знаете ли вы, что сотрудники ТЦК часто по полгода не имеют выходных, я уже молчу об отпусках?.. Что среди сотрудников ТЦК уже были суициды? О постоянном хейте и физических нападениях на сотрудников, думаю, вам известно", – отметила она.
Также, по словам омбудсмена, укомплектованность ТЦК работниками пока ниже 40%. А кроме вопросов учета военнообязанных и непосредственной мобилизации на работников возложены "десятки задач и обязанностей", в частности перед действующими военными и их семьями.
- 30 сентября Сухопутные войска сообщили, что за месяц только 10% инцидентов с ТЦК подтвердились, а еще 90% оказались фейками.
- Инциденты случаются как с мобилизованными, так и с самими военными. Например, 24 октября стало известно о смерти мужчины в ТЦК Киева. Военные отрицают избиение мобилизованного, а экспертиза установила, что он перед смертью получил травму тупым предметом. Полиция изъяла запись с видеокамер ТЦК.
- 30 октября в ТЦК Кременчуга произошла стрельба, в результате которой были ранены двое военнослужащих. В тот же день в Одессе толпа напала на военных ТЦК и перевернула машину.
