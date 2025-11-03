На відстрочку через ЦНАП: понад 24 000 українців подали документи за новими правилами

Ілюстративне фото: Depositphotos

Документи для відстрочки від мобілізації через центри надання адміністративних послуг за новими правилами подали більш ніж два десятки тисяч людей. Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації.

Відомство розповіло, що за два дні понад 24 000 військовозобов'язаних українців звернулися до ЦНАПів – найбільше на Вінниччині, Рівненщині та Харківщині.

Загалом такі заяви почали приймати понад 5000 ЦНАПів, зауважили в Мінцифри.

З 1 листопада територіальні центри комплектування більше не приймають подання на відстрочку від громадян – натомість потрібно звертатись до ЦНАПів або, для деяких категорій осіб, можна зробити це через застосунок "Резерв+".

Раніше Міністерство оборони пояснювало LIGA.net, що ЦНАПи передаватимуть документи для отримання відстрочки до військкоматів, однак відповідні рішення все одно ухвалюватимуть саме ТЦК (детальніше тут).

Профільна заступниця міністра оборони Оксана Ферчук пояснювала, що одне з пріоритетних завдань таких нововведень – розвантажити військкомати та дати їм можливість зосередитись на мобілізаційному процесі.