На отсрочку через ЦНАП: более 24 000 украинцев подали документы по новым правилам

Больше всего новыми правилами подачи отсрочек воспользовались жители Винницкой, Ровенской и Харьковской областей

Иллюстративное фото: Depositphotos

По новым правилам документы для отсрочки от мобилизации через Центры предоставления административных услуг подали более двух десятков человек. Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации.

Ведомство рассказало, что за два дня более 24 000 военнообязанных украинцев обратились в ЦНАП – больше всего в Винницкой, Ровенской и Харьковской областях.

В целом же такие заявления начали принимать более 5000 ЦНАПов, отметили в минцифры.

С 1 ноября территориальные центры комплектования больше не принимают представления на отсрочку от граждан – вместо этого нужно обращаться в ЦНАП или, для некоторых категорий лиц, можно сделать это через приложение Резерв+.

Ранее Министерство обороны объясняло LIGA.net, что ЦНАПы будут передавать документы для получения отсрочки в военкоматы, однако соответствующие решения все равно будут принимать именно ТЦК (подробнее здесь).

Профильный заместитель министра обороны Оксана Ферчук объясняла, что одна из приоритетных задач таких нововведений – разгрузить военкоматы и дать им возможность сосредоточиться на мобилизационном процессе.