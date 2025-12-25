Сутичка з ТЦК у Рівному. Жінку з дитиною забризкали балончиком: відео і позиція військових

У ТЦК перевіряють дії військового, проте наголосили, що "особливо цинічним є прикривання дітьми як щитом від закону"

Ілюстративне фото: ТЦК

У Рівному військовослужбовець Територіального центру комплектування і соцпідтримки під час сутички з групою осіб забризкав балончиком жінку з дитиною. Відповідні відео поширюють місцеві пабліки. У ТЦК прокоментували ситуацію і наголосили, що проводиться перевірка дій військового.

У ТЦК наголосили, що сутичка сталася на тлі того, що цивільні перешкоджали виконанню обов’язків військовослужбовців.

Коментуючи "можливі неправомірні дії" одного з військовослужбовців ТЦК щодо жінки з дитиною на руках, у ТЦК наголосили, що "втручання цивільного населення жіночої статі, тим більше з неповнолітніми дітьми, в будь-які ситуації, що можуть нести небезпеку дітям, щонайменше – безвідповідально".

"Ми вважаємо таку поведінку цинічною, безвідповідальною та морально неприйнятною, оскільки використання присутності дітей у конфліктах із представниками державних органів ставить під загрозу самих дітей та підриває правову культуру громадян", – йдеться у заяві.

"Особливо цинічним" у ТЦК назвали "прикривання дітьми як щитом від закону".

"Це не прояв материнського інстинкту, а свідома спроба уникнення відповідальності, що порушує не лише закон, а й моральний порядок. Захист своєї родини – це служіння державі, а не уникнення обов’язку", – заявили військові і нагадали, що дії представників ТЦК, які здійснюють оповіщення, перевірку військово-облікових документів чи доставлення осіб, що підлягають мобілізації, є законними та регламентованими.

У ТЦК також нагадали про можливу кримінальну відповідальність за втручання у виконання цих завдань сторонніх осіб, зокрема у формі фізичного або морального протистояння, перешкоджання, публічної образи або "визволення" військовозобов’язаних осіб.

Водночас щодо "можливих неправомірних дій" одного з військовослужбовців ТЦК проводиться перевірка.

Обережно, у відео є ненормативна лексика.

У ТЦК закликали громадян не втручатися в законну діяльність представників правоохоронних органів та ЗСУ "без повного розуміння ситуації", утримуватися від агресивної поведінки щодо військовослужбовців та "не створювати ситуацій, що можуть бути використані для дестабілізації суспільних настроїв".