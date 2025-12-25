У Дніпрі чоловік поранив ножем двох військових ТЦК

Для затримання нападника один із військових здійснив кілька пострілів у повітря. На місці працюють слідчі

У Дніпрі чоловік поранив ножем двох військовослужбовців Територіального центру комплектування. Про це повідомила місцева поліція.

Подія сталася 25 грудня близько 14:00 на вулиці Калиновій. Військові ТЦК проводили заходи оповіщення населення щодо мобілізації. У цей час чоловік напав на двох військових, та поранив їх ножем. Постраждалих доправили до лікарні.

Для затримання нападника один із військових кілька разів вистрелив у повітря із табельної зброї. На місці інциденту працюють правоохоронці.