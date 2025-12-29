ТЦК: В Одессе задержан мужчина, который ранил ножом военного и скрывался
В воскресенье, 28 декабря, в Одессе был обнаружен и задержан мужчина, который подозревается в совершении нападения на военнослужащего территориального центра комплектования и соцподдержки. Об этом сообщил Одесский областной ТЦК и СП.
В Пересыпском районе Одессы во время мероприятий оповещения представители ТЦК и Нацполиции идентифицировали гражданина, который в начале ноября 2025-го якобы нанес проникающее ножевое ранение военнослужащему ТЦК во время выполнения им служебных обязанностей. После этого мужчина длительное время скрывался от правоохранителей.
ТЦК утверждает, что во время обнаружения мужчина пытался сбежать и оказывал активное физическое сопротивление представителям закона. Был привлечен дополнительный наряд полиции – мужчину задержали и доставили в участок.
В ТЦК отметили, что нападение на военнослужащего во время выполнения им задач в условиях военного положения является тяжким преступлением и ни одно подобное нападение "не останется без реагирования со стороны государства".
- 25 декабря в Днепре мужчина ранил ножом двух военных ТЦК с боевым опытом. Начато расследование.
- 27 декабря сообщалось, что в Одесской области мужчина умер в помещении ТЦК.
