ТЦК: В Одессе задержан мужчина, который ранил ножом военного и скрывался

Иллюстративное фото: ТЦК

В воскресенье, 28 декабря, в Одессе был обнаружен и задержан мужчина, который подозревается в совершении нападения на военнослужащего территориального центра комплектования и соцподдержки. Об этом сообщил Одесский областной ТЦК и СП.

В Пересыпском районе Одессы во время мероприятий оповещения представители ТЦК и Нацполиции идентифицировали гражданина, который в начале ноября 2025-го якобы нанес проникающее ножевое ранение военнослужащему ТЦК во время выполнения им служебных обязанностей. После этого мужчина длительное время скрывался от правоохранителей.

ТЦК утверждает, что во время обнаружения мужчина пытался сбежать и оказывал активное физическое сопротивление представителям закона. Был привлечен дополнительный наряд полиции – мужчину задержали и доставили в участок.

В ТЦК отметили, что нападение на военнослужащего во время выполнения им задач в условиях военного положения является тяжким преступлением и ни одно подобное нападение "не останется без реагирования со стороны государства".