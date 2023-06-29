UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Наев призвал выезжать из приграничных районов Сумщины: РФ бьет с непонятной настойчивостью

Цей матеріал також доступний українською
29.06.2023, 13:09
Наев призвал выезжать из приграничных районов Сумщины: РФ бьет с непонятной настойчивостью - Фото
Фото - Командование Объединенных сил

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев призвал жителей Сумской области, которая регулярно подвергается российским обстрелам, эвакуироваться из приграничных населенных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба командования Объединенных сил.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

В Объединенных силах подчеркнули, что в приграничных районах Сумской области абсолютное большинство жертв и пострадавших объектов составляют именно местные жители, частные дома и гражданские учреждения.

"Враг с непонятной настойчивостью почти каждый день терроризирует территорию Сумской области, особо не выбирая методы – россияне ведут огонь из РСЗО, артиллерии и наносят удары с воздуха управляемыми авиационными боеприпасами", – отметили в Объединенных силах.

Наев рассказал, что, находясь в одном из населенных пунктов, он лично убедил одну семью срочно уехать, потому что была непосредственная опасность.

"Сейчас призываю всех граждан, проживающих в приграничных районах Сумской области, уехать. Власть на местах знает алгоритмы и пути эвакуационных мероприятий. Для этого есть все. Призываю всех, пожалуйста, уезжайте для того, чтобы сохранить свою жизнь!" – сказал Наев.

  • Россияне регулярно обстреливают граничащие с РФ северные области Украины, применяя артиллерию, минометы, авиацию, "шахеды".

Смотрите также: "Готовы дать достойный отпор". Залужный и Шаптала приехали в пункты войск на севере: видео

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Сергей Наевобстрелвойнаэвакуациясумская областьсевер
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 