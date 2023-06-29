Наев призвал выезжать из приграничных районов Сумщины: РФ бьет с непонятной настойчивостью

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев призвал жителей Сумской области, которая регулярно подвергается российским обстрелам, эвакуироваться из приграничных населенных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба командования Объединенных сил.

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В Объединенных силах подчеркнули, что в приграничных районах Сумской области абсолютное большинство жертв и пострадавших объектов составляют именно местные жители, частные дома и гражданские учреждения.

"Враг с непонятной настойчивостью почти каждый день терроризирует территорию Сумской области, особо не выбирая методы – россияне ведут огонь из РСЗО, артиллерии и наносят удары с воздуха управляемыми авиационными боеприпасами", – отметили в Объединенных силах.

Наев рассказал, что, находясь в одном из населенных пунктов, он лично убедил одну семью срочно уехать, потому что была непосредственная опасность.

"Сейчас призываю всех граждан, проживающих в приграничных районах Сумской области, уехать. Власть на местах знает алгоритмы и пути эвакуационных мероприятий. Для этого есть все. Призываю всех, пожалуйста, уезжайте для того, чтобы сохранить свою жизнь!" – сказал Наев.

Россияне регулярно обстреливают граничащие с РФ северные области Украины, применяя артиллерию, минометы, авиацию, "шахеды".

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