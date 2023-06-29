Наєв закликав виїжджати з прикордонних районів Сумщини: РФ гатить із незрозумілою наполегливістю

Командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв закликав жителів Сумської області, яка регулярно потерпає від російських обстрілів, евакуюватися з прикордонних населених пунктів. Про це повідомляє пресслужба командування Об’єднаних сил.

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В Об’єднаних силах наголосили, що на прикордонні Сумщини абсолютну більшість жертв та постраждалих об’єктів становлять саме місцеві мешканці, приватні будинки та цивільні установи.

"Ворог з незрозумілою наполегливістю майже щодня тероризує територію Сумщини, особливо не обираючи методи – росіяни ведуть вогонь з РСЗВ, артилерії та завдають ударів з повітря керованими авіаційними боєприпасами", – зазначили в Об’єднаних силах.

Наєв розповів, що, перебуваючи в одному з населених пунктів, він особисто переконав одну родину терміново виїхати, тому що була безпосередня небезпека.

"Наразі закликаю всіх громадян, які мешкають у прикордонних районах Сумщини, виїхати. Влада на місцях знає алгоритми та шляхи евакуаційних заходів. Для цього є все. Закликаю всіх, будь ласка, виїжджайте для того, щоб зберегти своє життя!" – сказав Наєв.

Росіяни регулярно обстрілюють північні області України, що межують з РФ, застосовуючи артилерію, міномети, авіацію, "шахеди".

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