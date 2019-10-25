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Нападение на активистку в Запорожье: задержан подозреваемый

Нападение на активистку в Запорожье: задержан подозреваемый - Фото
Анжелика Белова (фото - timenews.in.ua)
25.10.2019, 06:52

Нападавшего на Анжелику Белову подозревают в покушении на убийство, ему грозит 15 лет тюрьмы

В Запорожье полиция задержала мужчину, который подозревается в нападении на руководителя общественной организации Запорожский ромский центр Лачо Дром Анжелику Белову. Об этом сообщил глава Запорожской местной прокуратуры Роман Мазурик у себя в Facebook.

По его словам, сегодня, 25 октября, ему будет предъявлено подозрение и подано ходатайство об избрании меры пресечения.

Он уточнил, что, по предварительным данным, нападавший недавно освободился из мест лишения свободы за совершение тяжких преступлений против жизни и здоровья людей.

Мазурик отметил, что нападавшего на активистку подозревают в покушении на убийство, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

  • 24 октября сообщалось о нападении на активистку - ее ранили ножом в область серда. Сейчас женщина в больнице.
  • Полиция Запорожской области опубликовала предполагаемого нападавшего на Белову.
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Анжелика Белова
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